"تجليات المكان الشعري" تبحث في تجربة الرباوي

هسبريس من الرباط

بعنوان "تجلّيات المكان الشّعريّ في النّصّ المغربيّ المعاصِر- مقاربة في شعر محمد علي الرباوي"، صدر كتاب جديد قارب فيه الباحث العراقي فيصل سوري حمد قصيدة الشاعر المغربي الرباوي.

وصدر هذا المنشور الجديد عن دار غيداء بالأردن، بعدما كان أطروحة جامعيّة معنونة بـ"شعريّة المكان في ديوان رياحين الألم للرّبّاويّ"، نال بها كاتبها شهادة الدكتوراه من جامعة الموصل بالعراق، وأطّره الأكاديميّ أحمد عدنان الوتار.

ومحمد علي الرباوي من أبرز الشّعراء المغاربة المعاصرين، وخطّ عدّة دواوين، من بينها: "الأعشاب البرية"، "عصافير الصباح"، "البيعة المشتعلة"؛ كما صدرت أعماله الشعرية الكاملة في جزأين عن وزارة الثقافة المغربية.