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الرئيسية | فن وثقافة | الملك ينعي جبران: فنانة قديرة ذات خصال عالية

الملك ينعي جبران: فنانة قديرة ذات خصال عالية

الملك ينعي جبران: فنانة قديرة ذات خصال عالية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:40

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الفنانة المقتدرة ثريا جبران اقريتيف.

وقال الملك في هذه البرقية "علمنا ببالغ التأثر والأسى بنعي المشمولة بعفو الله ورضاه، الفنانة القديرة المرحومة ثريا جبران اقريتيف، تقبلها سبحانه مع عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان''.

ومما جاء في هذه البرقية: "وبهذه المناسبة المحزنة، نعرب لكم ولكافة أهلها وأقاربها، ومن خلالكم لعائلتها الثقافية والفنية الكبيرة، عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة، داعين الله العلي القدير أن يعوضكم عن فراقها جميل الصبر وحسن العزاء''.

وأضاف الملك: "إن وفاة الفقيدة لا يعد خسارة لعائلتها الصغيرة فحسب، وإنما للأسرة الفنية المغربية بصفة عامة، التي فقدت برحيلها فنانة وممثلة متميزة، يشهد لها الجميع بعطائها الغزير وبمساهمتها الفعالة والجادة في تطوير وإشعاع الفن المسرحي والسينمائي ببلادنا، وفي خدمة المجال الفني والثقافي الوطني".

وتابع العاهل المغربي: "وإننا لنستحضر في هذا الظرف الأليم مناقب الراحلة المبرورة، التي كانت تحظى بتقديرنا، لما كانت تتحلى به من خصال إنسانية عالية، ولما عهدناه في شخصها من تفان ونكران ذات، لاسيما خلال مزاولة مهامها الحكومية، ومن قيم الوطنية الصادقة".

وأكد الملك في هذه البرقية: ''وإذ نشاطركم مشاعركم في هذا المصاب الأليم، فإننا نسأل الله تعالى أن يشملها بمغفرته ورضوانه، ويجزيها خير الجزاء على ما قدمته لفنها ووطنها من أعمال جليلة، ويسكنها فسيح جنانه''.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - عزيز الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:49
انا لله وانا اليه راجعون الله
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23
2 - Khaddija lgh الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:49
رحم الله الفقيدة واسكنها فسيح جناته و ادام الله علينا وعليكم بالصحة و العافية انه ولي ذلك والقادر عليه
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20
3 - Citizen الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:49
...........إن لله وإنا إليه راجعون.............
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15
4 - NAJIB KOUNSASSE الثلاثاء 25 غشت 2020 - 15:56
رحمها الله تعالى وبركاته واسكنها فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون
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18
5 - الله يرحم جميع المسلمين الثلاثاء 25 غشت 2020 - 16:07
اللهم ارحم و اغفر لجميع المسلمين الاحياء منهم و الميتين
امين يارب العالمين
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16
6 - حليمي اسماعيل الثلاثاء 25 غشت 2020 - 16:07
كلنا حزناء لفقدان الفنانة القديرة ثريا نسأل الله ان يرحمها وان يصبر عائلتها الكريمة
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10
7 - MEHDI الثلاثاء 25 غشت 2020 - 16:12
اللهم تقبلها قبولا حسنا مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا واغفر لها واسكنها فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون.
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