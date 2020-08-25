"بيت الشعر في المغرب يعدد مناقب الفنانة ثريا جبران"

هسبريس من الرباط

ببالغ الحُزن والأسى، نعى بيت الشّعر في المغرب أحدَ أعضائه البازين، الفنانة المسرحية ووزيرة الثقافة الأسبق، الفقيدة ثُريا جبران، التي وافتها المنيّة عشيّة يوم الاثنين بمدينة الدار البيضاء بعد صراعٍ مع المرض.

وقال بيت الشعر في بلاغ له، توصلت هسبريس بنسخة منه، إن الفقيدة تُعتبرُ علامةً بارزة في تاريخ المسرح المغربي؛ فقد استطاعت بموهبتِها أن تحظى بمكانةٍ مُعتبرة داخل قلوب ووجدان المغاربة، من خلال الأدوار المسرحية التي جسّدتها ابتداءً من خطواتها الأولى في "المسرح البلدي" إلى جانب الرائد الطيب الصديقي، وصُولا إلى تأسيسها وإدارتها الناجحة لفرقة "مسرح اليوم"، وهو ما جعل منها أيقونة مغربية، ونموذجا حيّا لتلاحم الفنان مع قضايا مجتمعه، خاصة بعد أن جعلت الفقيدة من حضُورها الفنّي والمسرحي وسيلةً للتّعبير عن آمال وأحلام المغاربة في الحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.

وأضاف بين الشعر أنه "لذلك، فقد استحقت الفقيدة، وعن جدارة، عضوية بيت الشعر في المغرب، إلى جانب شعراء ونقاد الشعر وقلّة من الفنانين من رجال المسرح والتشكيل والموسيقي والسينما الذين جعلوا من الشعر أفقا لاشتغالهم الإبداعي".

وأورد البلاغ أنّ "بيت الشعر في المغرب، وهو يُعزّي نفسه في هذه الرزْء الفادِح الذي ألمّ بالحقل الثقافي والفنّي المغربي، ليستحضر للفقيدة الدورَ البارز الذي قامت به لفائِدة الشعر المغربي عامة، ولبيت الشعر في المغرب، الذي التحقت به عُضوًا كامل العضوية منذ تأسيسه في سنة 1996، حيث أخذت على عاتِقها التعريف بالشّعر المغربي وبرمُوزه ووجُوهه البارزة، وتقريب مُنجزه وتجاربه بمُختلف تعابيرها الفنية والجمالية واللغوية إلى الجُمهور المغربي والعربي والعالمي، وذلك عبر مسْرحتها للعديد من التجارب الشعرية المغربية وتقديمها على خشبة المسرح، وهو ما جعل من الشّعر رافدًا هامّا لتجربتها المسرحية، وعُنصرا بانيا لخطابها الثقافي والفنيّ".

وأشار بيت الشعر في المغرب إلى الدّعم المستمر والقويّ الذي شملت به الفقيدة مؤسسته، وذلك من خلال توظيفِ صِيتها الفنّي والإنساني وقُدرتها التواصلية في نسْج العلاقات الاجتماعية لجعلها في خدمة الشعر المغربي والشعراء المغاربة، الأمر الذي تعزّز أكثر خلال تولّيها لحقيبة وزارة الثقافة (2007/2009).

وسجّل البيت بفخرٍ كبير العناية التي خصّت بها الشعر ضمن سياستها العمومية، وهو ما تجسّد في إحداث جائزة خاصّة بالشعر المغربي ضمن جائزة المغرب للكتاب، ودعم جائزة الأركانة العالمية للشعر التي تمنحُها مؤسسة بيت الشعر بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير.

وتقدّم بيت الشعر في المغرب بهذه المناسبة الأليمة "بأحرّ التعازي لابنة الراحلة ولزوجها الفنان عبد الواحد عوزري، ولكافّة نساء ورجال المسرح المغربي، وللشعب المغربي قاطبة، داعيا الله أن يتغمّدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان".