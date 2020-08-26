24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2206:5413:3417:0820:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مهنيون يرفضون دعوة المشاركة في التجارب السريرية للقاح "كورونا" (5.00)

  2. بوريطة يستقبل السفير الجديد لدولة الإمارات المتحدة (5.00)

  3. تفاصيل التوزيع الجغرافي لإصابات "كوفيد 19" الجديدة في المغرب (5.00)

  4. الزاكي: بونو حارس عالمي يحصد ثمار الصبر والأخلاق والموهبة (5.00)

  5. "QAnon".. هكذا تنشر حركة أمريكية نظريات مؤامرة حول ترامب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | وزير الثقافة الفلسطيني يعدد شيم الراحلة ثريا جبران

وزير الثقافة الفلسطيني يعدد شيم الراحلة ثريا جبران

وزير الثقافة الفلسطيني يعدد شيم الراحلة ثريا جبران
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 26 غشت 2020 - 14:10

أكد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف أن المسرح المغربي، ومعه العربي خسر برحيل الفنانة ووزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران، التي وافتها المنية عن 68 عاما، أيقونة وقامة فنية عرفت بتضامنها مع القضية الفلسطينية ودفاعها عن القضايا الاجتماعية.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني في نعي للراحلة ، إن " المسرح المغربي والعربي خسرا أيقونة وقامة فنية، نجحت في تقديم أبرز وأنجح الأعمال المسرحية التي تضامنت ودافعت فيها عن القضية الفلسطينية ، كالعرض المسرحي "أربع ساعات في شاتيلا " عام 2001 الذي يتحدث عن مجزرة صبرا وشاتيلا ، وتصويرها الفيلم الوثائقي "عاشقة فلسطين" الذي يتحدث عن مسيرتها وعشقها لفلسطين، وعرفت بدفاعها عن القضايا الاجتماعية".

وأضاف أن الفنانة الراحلة قدمت مسيرة ثقافية طويلة من الفن والإبداع، في المسرح المغربي كما العربي، وفي الدراما التلفزيونية والسينمائية، وتعد واحدة من كبار شخصيات الفن والثقافة والسياسة.

كما ذكر أبو سيف بمساهمة الراحلة في تأسيس عدة فرق مسرحية أبرزها "مسرح الشعب" و"مسرح الفرجة" و"مسرح الفنانين المتحدين"، مستحضرا عددا من أبرز وأهم مسرحياتها من قبيل "حكايات بلا حدود" و "نركبو الهبال" و"بوغابة" و"النمرود في هوليوود" و"امرأة غاضبة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.