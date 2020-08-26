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كُتّاب وآراء
وزير الثقافة الفلسطيني يعدد شيم الراحلة ثريا جبران
أكد وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف أن المسرح المغربي، ومعه العربي خسر برحيل الفنانة ووزيرة الثقافة المغربية السابقة ثريا جبران، التي وافتها المنية عن 68 عاما، أيقونة وقامة فنية عرفت بتضامنها مع القضية الفلسطينية ودفاعها عن القضايا الاجتماعية.
وقال وزير الثقافة الفلسطيني في نعي للراحلة ، إن " المسرح المغربي والعربي خسرا أيقونة وقامة فنية، نجحت في تقديم أبرز وأنجح الأعمال المسرحية التي تضامنت ودافعت فيها عن القضية الفلسطينية ، كالعرض المسرحي "أربع ساعات في شاتيلا " عام 2001 الذي يتحدث عن مجزرة صبرا وشاتيلا ، وتصويرها الفيلم الوثائقي "عاشقة فلسطين" الذي يتحدث عن مسيرتها وعشقها لفلسطين، وعرفت بدفاعها عن القضايا الاجتماعية".
وأضاف أن الفنانة الراحلة قدمت مسيرة ثقافية طويلة من الفن والإبداع، في المسرح المغربي كما العربي، وفي الدراما التلفزيونية والسينمائية، وتعد واحدة من كبار شخصيات الفن والثقافة والسياسة.
كما ذكر أبو سيف بمساهمة الراحلة في تأسيس عدة فرق مسرحية أبرزها "مسرح الشعب" و"مسرح الفرجة" و"مسرح الفنانين المتحدين"، مستحضرا عددا من أبرز وأهم مسرحياتها من قبيل "حكايات بلا حدود" و "نركبو الهبال" و"بوغابة" و"النمرود في هوليوود" و"امرأة غاضبة".