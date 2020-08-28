24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أخصائي: التحاليل المخبرية السلبية لا تعني عدم الإصابة بـ"كورونا" (5.00)

  2. مستشفى ميداني جديد (5.00)

  3. ‪مساعدون اجتماعيون يشتكون من "تعسف الصحة" (5.00)

  4. الجائحة ترفع "جحافل المتسولين" في شوارع العاصمة الاقتصادية (5.00)

  5. وهبي: "الأصالة والمعاصرة" لم يكن عاديا .. والاعتذار من شيم الكبار (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | الكاتب محمد فولا يرفع الستار عن "أشلاء ذاكرة"

الكاتب محمد فولا يرفع الستار عن "أشلاء ذاكرة"

الكاتب محمد فولا يرفع الستار عن "أشلاء ذاكرة"
هسبريس من الرباط
الجمعة 28 غشت 2020 - 03:30

عن منشورات "الراصد الوطني للنشر والقراءة"، صدرت للكاتب المغربي محمد فولا رواية معنونة بـ"أشلاء ذاكرة"، تتصدّر غلافها لوحة تشكيلية للفنّان المغربي سعيد موزون.

ويقول ظهر غلاف الرواية: "نفَضَ عن عجزه غبار الأرض متجها نحو المقهى، جالسا متأملا في كوبه الأبيض بياض شعره، منفردا في ركنه الأبدي، متصلا برفاقه الأسرى، هذا يرثي حاله، وهذا يندب حظه... رفع عينيه إلى السماء، يا حكمة الله الأبدية، امسحي عن العائدين غبار الحزن، امنحيهم عطفك الأبدي. نظر إلى الساعة، اقترب موعد اللقاء، فليستعد لبعث الروح في الأشلاء".

والكاتب محمد فولا من مواليد دمنات، حاصل على الإجازة في الأدب العربي سنة 2008، وأستاذ اللغة العربية بالسلك الثانوي الإعداديّ، وسبق أن صدرت له رواية: "قابيل مجددا" السّنة الماضية 2019.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.