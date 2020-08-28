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كُتّاب وآراء
الكاتب محمد فولا يرفع الستار عن "أشلاء ذاكرة"
عن منشورات "الراصد الوطني للنشر والقراءة"، صدرت للكاتب المغربي محمد فولا رواية معنونة بـ"أشلاء ذاكرة"، تتصدّر غلافها لوحة تشكيلية للفنّان المغربي سعيد موزون.
ويقول ظهر غلاف الرواية: "نفَضَ عن عجزه غبار الأرض متجها نحو المقهى، جالسا متأملا في كوبه الأبيض بياض شعره، منفردا في ركنه الأبدي، متصلا برفاقه الأسرى، هذا يرثي حاله، وهذا يندب حظه... رفع عينيه إلى السماء، يا حكمة الله الأبدية، امسحي عن العائدين غبار الحزن، امنحيهم عطفك الأبدي. نظر إلى الساعة، اقترب موعد اللقاء، فليستعد لبعث الروح في الأشلاء".
والكاتب محمد فولا من مواليد دمنات، حاصل على الإجازة في الأدب العربي سنة 2008، وأستاذ اللغة العربية بالسلك الثانوي الإعداديّ، وسبق أن صدرت له رواية: "قابيل مجددا" السّنة الماضية 2019.