24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/08/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:2406:5513:3417:0720:0321:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أخصائي: التحاليل المخبرية السلبية لا تعني عدم الإصابة بـ"كورونا" (5.00)

  2. شركات التأمين تثير الجدل بقرار حول "توحيد خلوص حوادث السير" (5.00)

  3. "تبريرات الدخول المدرسي" تثير حنق معلقين على الوزير أمزازي (1.00)

  4. المغرب يسجل 1221 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة (1.00)

  5. "الدقة المراكشية" تسقط 4 شبان في يد الشرطة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | برقية تعزية ملكية تنعي الفنان الأمازيغي أحمد بادوج

برقية تعزية ملكية تنعي الفنان الأمازيغي أحمد بادوج

برقية تعزية ملكية تنعي الفنان الأمازيغي أحمد بادوج
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 28 غشت 2020 - 09:31

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أسرة الفنان الراحل أحمد بادوج، الذي وافته المنية صباح يوم السبت 22 من الشهر الجاري.

وجاء في برقية الملك: "علمنا بعميق التأثر بالنبأ المحزن وفاة المشمول بعفو الله الفنان المقتدر أحمد بادوج، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته".

وأضاف الملك: "وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويهم ولأسرة الفقيد الوطنية الكبيرة ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في رحيل أحد رواد المسرح والسينما الأمازيغيين ببلادنا، والمشهود له بمساهماته الجادة والمتميزة في خدمة التراث الفني الأمازيغي المغربي".

وختم العاهل المغربي برقية التعزية بالدعاء للفقيد ولأسرته بأن "يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزيه الجزاء الأوفى عما قدمه بين يدي ربه من صالح الأعمال وأسداه من جليل الخدمات في سبيل فنه ووطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.