برقية تعزية ملكية تنعي الفنان الأمازيغي أحمد بادوج

رشيد بيجيكن من أكادير

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية إلى أسرة الفنان الراحل أحمد بادوج، الذي وافته المنية صباح يوم السبت 22 من الشهر الجاري.

وجاء في برقية الملك: "علمنا بعميق التأثر بالنبأ المحزن وفاة المشمول بعفو الله الفنان المقتدر أحمد بادوج، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته".

وأضاف الملك: "وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم، ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويهم ولأسرة الفقيد الوطنية الكبيرة ولجميع أصدقائه ومحبيه، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في رحيل أحد رواد المسرح والسينما الأمازيغيين ببلادنا، والمشهود له بمساهماته الجادة والمتميزة في خدمة التراث الفني الأمازيغي المغربي".

وختم العاهل المغربي برقية التعزية بالدعاء للفقيد ولأسرته بأن "يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزيه الجزاء الأوفى عما قدمه بين يدي ربه من صالح الأعمال وأسداه من جليل الخدمات في سبيل فنه ووطنه، وأن يتقبله في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان".