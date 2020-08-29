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كُتّاب وآراء
فنانو المطاعم يطالبون "وزارة الثقافة" بالتدخل العاجل
يواصل الفنانون المشتغلون بالفنادق والمطاعم مساعيهم لإقناع وزارة الثقافة بضرورة التدخل لإنقاذهم من وضع العطالة القسرية التي فرضتها عليهم ظروف جائحة فيروس كورونا.
وطالب فنانون يشتغلون في محور الرباط الدار البيضاء، ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، بضرورة تدخل وزارة الثقافة، مثلما فعلت مع قطاعات متعددة، لدعم الفنانين المتوقفين للشهر الثامن تواليا.
وشدد هؤلاء على فتح قنوات الحوار معهم من أجل إيجاد صيغة للخروج من الورطة الحالية، خصوصا أنهم اجتازوا ظروفا استثنائية تتعلق أساسا برمضان وعيد الأضحى، ومقبلون كذلك على الدخول المدرسي ومناسبات أخرى.
وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم تقرر بعد الحكومة النظر في ملف الفقرات الموسيقية التي تبثها الفنادق والحانات والمطاعم، لكن فتحها ولد آمالا لدى المهنيين من أحل استئناف نشاطهم، خصوصا أنهم يلاحظون أن المعامل والمصانع تشتغل بشكل عادي.
وسبق أن تطرق فريقا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في أسئلة شفوية وكتابية، لمشكل هؤلاء الفنانين، لكن دون جديد على أرض الواقع، يقول فنانون التقت بهم هسبريس اشتكوا طول مدة عطالتهم القسرية.