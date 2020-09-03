العناز يصدر "الحكائي والشعري في القصيدة الحديثة"

ياسين أوشن

عن دار الفاصلة للنشر بطنجة، صدر للدكتور محمد العناز، الأربعاء، عمل أكاديمي جديد بعنوان: "الحكائي والشعري في القصيدة العربية الحديثة".

ووفق الباحث المغربي المتخصص في الشعريات والدراسات السردية فإن هذا المولود الجديد يقع في 400 صفحة من الحجم المتوسط، وتزينه لوحة للفنانة اللبنانية جنان كاظم الخليل.

كما أبرز العناز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مؤلفه يعد معالجة دقيقة لمجموعة من الأسئلة المعرفية والجمالية، المتصلة بالإشكالات التي ترتبط بإبراز الحدود والتفاعل بين الحكائي والشعري، وآليات الانفتاح من داخل الأجناس الأدبية، ومستويات حضور المكونات السردية في القصيدة الشعرية الحديثة، ومدى قابلية وقدرة و"حق" الشعر في أن يتضمن مكونات تنتمي إلى أجناس أدبية وتعبيرية أخرى، لاسيما الجنس السردي، وخاصة مع النجاح الذي عرفته القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة، بنماذجها الكثيرة التي أثبتت شعريتها النوعية أنها تظل شعرا بمكونات سردية ووصفية.

ويأتي هذا الكتاب بعد عدد من الدراسات النقدية التي راكمها العناز، ومنها: "التخييل والتأويل في الرواية المغربية الحديثة"، و"مفهوم الصورة في بيان وتبيين الجاحظ".