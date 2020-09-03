24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:32
|17:03
|19:55
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "إعدام" جداريّة فنية بالبيضاء يطلق عنان انتفاضة إبداعيّة رقميّة
- أجل أداء مؤسسات الدولة يتحسن رغم أزمة كورونا
- معاملات الفوسفاط المغربي تصمد أمام أضرار تفشي "فيروس كورونا"
- مغاربة وفوضى عاشوراء
- التخطيط لموسم دراسي جديد ناجح يصطدم بضعف بنية المؤسسات
كورونا والحجر الصحي يوقفان مُعاملات شركات المحروقات بالمغرب (5.00)
الشراكة الإستراتيجية المغربية الصينية .. آفاق واعدة وتحالفات متينة (5.00)
المغربية إحسان ليكي تخسر السباق نحو مجلس النواب الأمريكي (5.00)
- أساتذة المغرب يخشون "الكارثة" ويقترحون تأجيل الدراسة إلى أكتوبر - (126)
- وفاة الفنان عبد الجبار لوزير عن سن 92 عاما - (126)
- التخطيط لموسم دراسي جديد ناجح يصطدم بضعف بنية المؤسسات - (79)
- وزارة الصحة توقف النشرة اليومية للوضع الوبائي - (71)
- المغرب يسجل 1672 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العناز يصدر "الحكائي والشعري في القصيدة الحديثة"
عن دار الفاصلة للنشر بطنجة، صدر للدكتور محمد العناز، الأربعاء، عمل أكاديمي جديد بعنوان: "الحكائي والشعري في القصيدة العربية الحديثة".
ووفق الباحث المغربي المتخصص في الشعريات والدراسات السردية فإن هذا المولود الجديد يقع في 400 صفحة من الحجم المتوسط، وتزينه لوحة للفنانة اللبنانية جنان كاظم الخليل.
كما أبرز العناز، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مؤلفه يعد معالجة دقيقة لمجموعة من الأسئلة المعرفية والجمالية، المتصلة بالإشكالات التي ترتبط بإبراز الحدود والتفاعل بين الحكائي والشعري، وآليات الانفتاح من داخل الأجناس الأدبية، ومستويات حضور المكونات السردية في القصيدة الشعرية الحديثة، ومدى قابلية وقدرة و"حق" الشعر في أن يتضمن مكونات تنتمي إلى أجناس أدبية وتعبيرية أخرى، لاسيما الجنس السردي، وخاصة مع النجاح الذي عرفته القصيدة العربية الحديثة والمعاصرة، بنماذجها الكثيرة التي أثبتت شعريتها النوعية أنها تظل شعرا بمكونات سردية ووصفية.
ويأتي هذا الكتاب بعد عدد من الدراسات النقدية التي راكمها العناز، ومنها: "التخييل والتأويل في الرواية المغربية الحديثة"، و"مفهوم الصورة في بيان وتبيين الجاحظ".