24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
02/09/2020
الأيام القادمة
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:29
|06:58
|13:32
|17:04
|19:56
|21:14
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- الاجتهاد القضائي وإشكالية التحرش المعنوي
- "البيجيدي" وعرقلة الإصلاح والدمقرطة
- النار تلتهم جوطية بفاس
- ضوء النهار يحمي طفلك من قِصر النظر
- المغرب والصين يشرعان في التجارب السريرية لتطوير "لقاح كورونا"
كورونا والحجر الصحي يوقفان مُعاملات شركات المحروقات بالمغرب (5.00)
الشراكة الإستراتيجية المغربية الصينية .. آفاق واعدة وتحالفات متينة (5.00)
الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الجهود المغربية لحل الأزمة الليبية (5.00)
- إضراب الزّفزافي يلامس "الخطر" .. ونشطاء ينشدون إنقاذ الأرواح - (89)
- التخطيط لموسم دراسي جديد ناجح يصطدم بضعف بنية المؤسسات - (77)
- "المتعاقدون" ينتقدون تجاهل أمزازي ويستعدّون لـ"معركة التّوظيف" - (75)
- هل تستجيب وزارة الداخلية للأحزاب برفع دعم "تأطير المواطنين"؟ - (68)
- وزارة الصحة توقف النشرة اليومية للوضع الوبائي - (67)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
وفاة الفنان عبد الجبار لوزير عن سن 92 عاما
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:16
رحل إلى دار البقاء، مساء الأربعاء، الفنان عبد الجبار الوزير، عن سن ناهز 92 عاما، وذلك بعد صراع طويل ومرير مع المرض.
والراحل عبد الجبار لوزير هو ممثل فكاهي مسرحي ولد سنة 1928 بمدينة مراكش، وتشبع بفن" الحلقة " الذي تشتهر به ساحة جامع الفنا بمراكش، فتعلم فن الحكي وأصول التمثيل. قبل أن ينظم للعديد من الفرق المسرحية المحلية ويشارك معها في مسرحيات عرضت داخل المغرب وخارجه.
ومن أهم الفرق التي انضم لها الفنان الراحل: فرقة الأمل والأطلس وفرقة الوفاء المراكشية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - Abdelhak الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:31
الحقيقة المطلقه. إنا لله وإنا إليه راجعون
2 - الوزاني الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:31
كان فنانا بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
اللهم ارحمه واغفر له.
اللهم ارحمه واغفر له.
4 - زيد الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:31
رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون البقاء لله
5 - جواد الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:32
لله ما أعطى ولله ما أخد إن لله و إن إليه راجعون.
6 - ilham الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:33
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان .و إنا لله وإنا إليه راجعون
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6