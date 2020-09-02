وفاة الفنان عبد الجبار لوزير عن سن 92 عاما

هسبريس من الرباط

رحل إلى دار البقاء، مساء الأربعاء، الفنان عبد الجبار الوزير، عن سن ناهز 92 عاما، وذلك بعد صراع طويل ومرير مع المرض.

والراحل عبد الجبار لوزير هو ممثل فكاهي مسرحي ولد سنة 1928 بمدينة مراكش، وتشبع بفن" الحلقة " الذي تشتهر به ساحة جامع الفنا بمراكش، فتعلم فن الحكي وأصول التمثيل. قبل أن ينظم للعديد من الفرق المسرحية المحلية ويشارك معها في مسرحيات عرضت داخل المغرب وخارجه.

ومن أهم الفرق التي انضم لها الفنان الراحل: فرقة الأمل والأطلس وفرقة الوفاء المراكشية.