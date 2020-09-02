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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة الفنان عبد الجبار لوزير عن سن 92 عاما

وفاة الفنان عبد الجبار لوزير عن سن 92 عاما

وفاة الفنان عبد الجبار لوزير عن سن 92 عاما
هسبريس من الرباط
الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:16

رحل إلى دار البقاء، مساء الأربعاء، الفنان عبد الجبار الوزير، عن سن ناهز 92 عاما، وذلك بعد صراع طويل ومرير مع المرض.

والراحل عبد الجبار لوزير هو ممثل فكاهي مسرحي ولد سنة 1928 بمدينة مراكش، وتشبع بفن" الحلقة " الذي تشتهر به ساحة جامع الفنا بمراكش، فتعلم فن الحكي وأصول التمثيل. قبل أن ينظم للعديد من الفرق المسرحية المحلية ويشارك معها في مسرحيات عرضت داخل المغرب وخارجه.

ومن أهم الفرق التي انضم لها الفنان الراحل: فرقة الأمل والأطلس وفرقة الوفاء المراكشية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - Abdelhak الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:31
الحقيقة المطلقه. إنا لله وإنا إليه راجعون
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2 - الوزاني الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:31
كان فنانا بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
اللهم ارحمه واغفر له.
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3 - مغربي وأفتخر الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:31
أطيب خلق الله الله يرحمو ياربي
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8
4 - زيد الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:31
رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون البقاء لله
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5 - جواد الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:32
لله ما أعطى ولله ما أخد إن لله و إن إليه راجعون.
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6 - ilham الأربعاء 02 شتنبر 2020 - 19:33
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان .و إنا لله وإنا إليه راجعون
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