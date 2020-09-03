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الرئيسية | فن وثقافة | الملك يستحضر انخراط لوزير في مقاومة الاستعمار

الملك يستحضر انخراط لوزير في مقاومة الاستعمار

الملك يستحضر انخراط لوزير في مقاومة الاستعمار
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:15

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد الجبار لوزير.

وقال الملك في هذه البرقية: "تلقينا بعميق التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضاه، الفنان القدير عبد الجبار لوزير أحسن الله قبوله إلى جواره".

ومما جاء في هذه البرقية: "بهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولسائر أصدقائه ومحبيه، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في رحيل أحد رواد التمثيل الكوميدي الهادف بالمغرب، والذي استطاع، بأسلوبه المرح الأصيل، وأدائه التلقائي الذي ميز مختلف إبداعاته الفنية المسرحية والتلفزيونية، من كسب حب الناس واحترامهم لما يزيد عن خمسة عقود".

وأضاف الملك: "كما نستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد المبرور من دماثة الخلق، ومن خصال الغيرة الوطنية الصادقة التي جسدها انخراطه المبكر في صفوف المقاومة ضد الاستعمار، وإخلاصه المكين للعرش العلوي المجيد".

وتابع العاهل المغربي: "فالله العلي القدير نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل العزيز في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مصطفى مستور الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:43
رحمة الله على الفقيد وعلى أختي الغالية. توفاهم الله في نفس اليوم. اللهم تغمدهم برحمتك وأسكنهم فسيح جناتك يارب العالمين.
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11
2 - bnix الخميس 03 شتنبر 2020 - 16:43
هادو هوما الناس ليستهلوا الاوسمة والتزكيات ماشي دوك............!!!!!!!!!!!!
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11
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