24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|3
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:30
|06:59
|13:32
|17:03
|19:55
|21:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جدل شهادة المغادرة
- الأسرة المغربية مُدانة أم مغلوبة؟
- مؤسسة علمية مغربية تمهّد لإنتاج ملايين الوحدات لاختبارات كورونا
- مغاربة سلطنة عمان يطالبون بالعودة إلى بلد الإقامة
- وداعا عبد الجبار لُوزير
مؤسسة علمية مغربية تمهّد لإنتاج ملايين الوحدات لاختبارات كورونا (5.00)
الحكومة تحدث لجنة دائمة لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية (5.00)
فرق البرلمان تقدّم تعديلات القانون الجنائي وسط توجس من "بلوكاج" (5.00)
إقبال الأسر على التعليم الحضوري يربك الدخول المدرسي بالبيضاء (5.00)
الراحل عبد الجبار لوزير .. احتراف الفكاهة بعد تجربة جيش التحرير (4.67)
- أساتذة المغرب يخشون "الكارثة" ويقترحون تأجيل الدراسة إلى أكتوبر - (142)
- وفاة الفنان عبد الجبار لوزير عن سن 92 عاما - (128)
- البرلمان الجزائري يفتتحُ جلساته باستفزاز المغاربة - (117)
- إقبال الأسر على التعليم الحضوري يربك الدخول المدرسي بالبيضاء - (78)
- موقع مقرّب من الاستخبارات الفرنسية يروج أخبارا زائفة حول المغرب - (71)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يستحضر انخراط لوزير في مقاومة الاستعمار
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد الجبار لوزير.
وقال الملك في هذه البرقية: "تلقينا بعميق التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمول بعفو الله ورضاه، الفنان القدير عبد الجبار لوزير أحسن الله قبوله إلى جواره".
ومما جاء في هذه البرقية: "بهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولسائر أصدقائه ومحبيه، ولأسرته الفنية الكبيرة، عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا في رحيل أحد رواد التمثيل الكوميدي الهادف بالمغرب، والذي استطاع، بأسلوبه المرح الأصيل، وأدائه التلقائي الذي ميز مختلف إبداعاته الفنية المسرحية والتلفزيونية، من كسب حب الناس واحترامهم لما يزيد عن خمسة عقود".
وأضاف الملك: "كما نستحضر، بكل تقدير، ما كان يتحلى به الفقيد المبرور من دماثة الخلق، ومن خصال الغيرة الوطنية الصادقة التي جسدها انخراطه المبكر في صفوف المقاومة ضد الاستعمار، وإخلاصه المكين للعرش العلوي المجيد".
وتابع العاهل المغربي: "فالله العلي القدير نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتقبل الراحل العزيز في عداد الصالحين من عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان، ويجزيه خير الجزاء على ما قدمه من جليل الأعمال لفنه ولوطنه.