قاعة سينمائية تراسل وزير الثقافة لاستئناف العمل

هسبريس - وائل بورشاشن

بعد ما يقرُب مِن ستّة أشهر مِن الإغلاق تكبّدت فيها القاعات السينمائية بالمملَكة خسارات تتجاوز مليارَي سنتيم، وجّهت دار عرض سينمائيّةٌ مغربيّة رسالة مستعجَلة إلى وزير الثقافة.

وقالت "سيني أطلس" في رسالتها الموجّهة إلى عثمان الفردوس، وزير الثّقافة والشباب والرياضة، إنّ "القاعات السينمائية تجد نفسها أمام طريق مسدود، بعدما أغلقت أبوابها بسبب جائحة كوفيد-19 منذ اليوم 14 من شهر مارس الماضي، وتنبّه إلى أنّها قد أوقفت صرف مستحقّات صندوق الضمان الاجتماعي لثمان وعشرين مِن موظَّفيها منذ شهر يوليوز الماضي".

وأضافت القاعة السينمائية قائلة: "هذه العائلات وجدت نفسها دون مدخول، وفي وضعية مالية واجتماعية صعبة جدا، دون ظهور أيّ استئناف للعمل في الأفق المنظور"، موردة: "رغم مجموعة من بلاغات (...) الغرفة المغربية لقاعات السينما، لا شيء مرتقَب بالنّسبة لأجراء القطاع السينمائي بعد يوليوز 2020"، وهو وضع جعلهم بدون مداخيل و"صار مستحيلا، عمَليّا، بالنّسبة للقاعات السينمائية، والمتعاونين والأجراء، الاستمرار فيه".

وطلبت القاعة السينمائية المعاملَة نفسها التي حظي بها قطاع السياحة، الذي أعيد فتحه في شهر يونيو، وتمّ التّكفّل بتحمّلاته الواجبِ صرفها لصندوق الضّمان الاجتماعي إلى حدود شهر دجنبر المقبل من السنة الجارية 2020.

وحذّرت رسالة "سيني أطلس" إلى وزير الثّقافة مِن تضييع مجموعة من فرص العرض القادمة والمنتظَرة من الجمهور المغربيّ، بسبب استمرار إغلاق القاعات السينمائية بالبلاد، خاصّة بعد النّظر في حصيلة فيلم "تينيت" في شبابيك التّذاكر منذ بدء عرضه في 26 غشت الماضي.

ومع تأكيد القاعة المغربية على وعيها بمدى عَوَص الوضع الرّاهن مع الجائحة، وحماية الشّعب المغربي كأولويّة حكومية، استشهدت بقول سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إنّ "فيروس كورونا جزء من حياتنا اليوم، يجب أن نتعلّم العيش معه باحترام تدابير الوقاية، وحماية صحّتنا وصحّة أقاربنا".

وسبق للغرفة المغربية لقاعات السينما أن قالت، في مطلع شهر يوليوز الماضي، إنّ المشتغِلين قد بدؤوا الاستعدادات لإعادة فتح القاعات، ضمانا للقيام بمهمّتهم الثقافية والترفيهية، في انتظار توقيع اتفاقيات الدّعم المعلَن عنها مع وزارة الثقافة، بحجم الخسارة التي واجهتها القاعات.

كما سبق أن عمّمت وزارة الثقافة والشباب والرياضة دليلا لاستئناف الأنشطة الثقافية بالمملكة، في شهر يوليوز، يعدّد تدابير خاصّة باستئناف عمل فضاءات العرض. وسطّر المركز السينمائي المغربي، في الوقت ذاته، دليلا خاصّا بالتّدابير الوقائية الواجب احترامها لحماية جمهور القاعات السينمائية والمشتغلين بها.