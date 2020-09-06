مغاربة ضمن "فوربس" لأفضل فنانين بالمنطقة العربية

هسبريس - أمال كنين

كشفت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة أفضل 100 نجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذا العام، بناء على شعبية وتأثير الممثلين والمغنين والشخصيات التلفزيونية من جميع أنحاء المنطقة، وقد ضمت ثلاثة أسماء مغربية.

وحلت سميرة سعيد في الرتبة 23، وقدرت المجلة عدد متابعي "الديفا" على "السوشيال ميديا" بـ 8.3 ملايين متابع، تلتها أسماء المنور في الرتبة 70 وبلغ عدد متابعيها 7.3 ملايين، ثم عبد الفتاح الجريني في الرتبة 86 بعدد متابعين يقدر بـ5.54 مليون متابع.

وقالت المجلة إن ظهور منصات وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى فتح عالم جديد لصناعة الترفيه، "عالم يمكن للمشاهير فيه التواصل مباشرة مع جمهورهم، ويمكن للمعجبين بناء علاقات مع الفنانين التي لا تحتاج أبدًا إلى التوقف. وهذا يعني أنه يمكن للفنانين في نظر الجمهور ممارسة تأثير أكبر وتحقيق الدخل من شهرتهم أكثر من أي وقت مضى".

معظم المشاهير في القائمة هم من صناع الموسيقى، وبلغ عددهم 51 شخصا بشكل عام، وتسعة من العشرة الأوائل هم من المطربين. وهناك 37 ممثلاً، من بينهم الممثل المصري عادل إمام الذي احتل المرتبة الأولى. فيما حسن الشافعي هو الملحن المميز الوحيد الذي ضمته القائمة.

وتصدر القائمة المغني المصري عمرو دياب بعدد متابعين يقدر بـ 30.26 مليونا، متبوعا باللبنانية نانسي عجرم بمتابعين بلغ عددهم 47.14 مليونا، ثم إليسا والقيصر كاظم الساهر ونجوى كرم وعادل إمام، تلتهم أصالة نصري وأحلام الشامي وراغب علامة وجورج وسوف.