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كُتّاب وآراء
"كورونا" يلغي دورة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
ألغى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش دورته التاسع عشرة بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" و"تطوّراته التي تشغَل العالَم".
وقالت مؤسّسة المهرجان الدولي للفيلم في مراكش إنّها قرّرت إلغاء دورته التاسع عشرة بسبب تطورات "كورونا"، و"اللّايقين" الذي يثيرُه الفيروس.
وسبق أن أعلن المهرجان في شهر فبراير الماضي تعيين مدير فني جديد له، للإعداد لدورته التي كان من المزمع أن تعقد بين أيّام 13 و21 نونبر، قبل أن يصدر قرار الإلغاء.