إصدار جديد .. "الحركة الوطنية في شمال المغرب"‎

هسبريس من الرباط

عن "منشورات أمل"، صدر كتاب لمؤلفه محمد الخطيب (1914-1993) حمل عنوان "الحركة الوطنية في شمال المغرب"، أشرف عليه المؤرخ المغربي المتخصص في الحركة والوطنية الدكتور محمد معروف الدفالي، وهو أستاذ جامعي بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ومدير مجلة أمل، بعدما كان بدأ الاشتغال فيه مع محمد العربي المنساري قبل أن يتركه بين يديه لإتمام هذه المهمة العلمية.

ويتضمن الكتاب 31 فصلا حول المقاومة شمال المغرب، عبارة عن مراجعة لما كُتب عن الحركة الوطنية في الشمال، "وكذلك لشحذ همم بعض الباحثين للخوض في كتابات حول هذه الحركة"؛ فالكتاب، كما يقول الدفالي، "يجمع بين جنس الكتابة في التاريخ وبين المذكرات والشهادات والتوثيق، إذ يتتبع صاحبه جذور هذه الحركة والرموز المؤسسة لها ومختلف الأفكار والإيديولوجيات التي وجهتها في مختلف المراحل، وأفرد حيزا مهما لمبادراتها ومواقفها، ولنجاحاتها وانتكاساتها، دون أن يغفل علاقاتها بالحركة الوطنية في الجنوب".

يذكر أن الراحل محمد الخطيب ينتمي إلى واحدة من العائلات التطوانية التي ارتبط اسمها بالحركة الوطنية شمال المغرب، وكان من القلائل ممن تابعوا دراستهم في تاريخ مبكر بمدينة نابلس الفلسطينية، ثم تابع دراسته بإسبانيا وعاد إلى المغرب، "ليكون قلما وفكرا موجها ومصححا من خلال إشرافه على عدد من الجرائد أو في كتاباته التي رافقت حياته".

إن سيرة محمد الخطيب كما لخصها محمد معروف الدفالي في تقديمه للكتاب "تعكس الثراء والعمق في حياة هذا الرجل الوطني، وبالتالي تجعل من كتابه وثيقة هامة ذات مصداقية، ستمنح الباحثين الشباب والمؤرخين فرصة أخرى للنظر في تاريخ المغرب شمالا".