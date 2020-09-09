"جاسمين" تبحث عن "قلب ضائع" في إصدار غنائي

أيوب صدور من تطوان

تستعد الفنانة التطوانية جاسمين لطرح جديدها الغنائي بعنوان "قلبي ضاع"، زاوجت فيه بين الدارجة المغربية واللمسة الخليجية، ويعتبر ثالث إصدار غنائي لها بعد "الحب الأولاني" و"دمعة" الصادرين قبل أشهر قليلة.

وتراهن الفنانة الشابة على الإصدار الجديد كانطلاقة حقيقية واحترافية لها في المجال الغنائي، معتبرة معيار نجاح أي فنان يمر عبر العمل الجاد والصبر، بعيدا عن منطق الحظ أو الصدفة، مفتخرة بتعاملها مع فنانين وموزعين وكتاب كلمات مغاربة مرموقين أمثال محمد الشرابي، ومحمد المغربي، وأميرة زهير، وطارق الحجيلي، وغيرهم.

وأقرت الفنانة التطوانية، في تصريح لجريدة هسبريس، بـ"وجود صعوبات وعقبات في المجال الفني بالمغرب، بدء من غياب شركات إنتاج تحتضن الموهبة وتواكبها"، مشيرة إلى أن بدايتها الأولى كانت من خلال إعادة أداء أغان كثيرة لاقت استحسان وإعجاب متابعيها قبل أن تفكر في احتراف الغناء.

وبخصوص الإصدار الجديد، كشفت جاسمين أنه يمزج بين الدارجة المغربية واللهجة الخليجية، وأنها صورته على طريقة "فيديو كليب" بلباس تقليدي مغربي قصد الترويج للتقاليد المغربية والتعريف بها.