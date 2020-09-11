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كُتّاب وآراء
"ورشات الأطلس" تنظّم الدورة الثالثة بصيغة رقمية
رغم إلغاء الدّورة الـ 19 من المهرجان الدولي للفيلم بمرّاكش، إلا أنه من المرتقب تنظيم الدّورة الثالثة من ورشات الأطلس بصيغة رقمية؛ "للتّكيّف مع إكراهات الحالة الصّحّيّة التي يعيشُها المغرب".
وأعلن المهرجان أنّ دورة السنة الجارية من هذه الورشات التي ينظّمها، ستجرى عن بعد من اليوم الثلاثين من شهر نونبر المقبل إلى اليوم الثالث من شهر دجنبر القادم.
كما دعت "ورشات الأطلس" إلى تقديم المشاريع في مرحلة التّطوير، والأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، مِن قِبَل سينمائيّي العالَم العربيّ والقارّة الإفريقيّة، الذين يعمَلون على تطوير أو إخراج فيلمِهِمُ الطّويل الأوّل أو الثّاني أو الثالث.
وخصّت "ورشات الأطلس" المشاريع المغربيّة بدعوةٍ للتّسجيل في فئة المشاريع في مرحلة التّطوير أو فئة الأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، حَسَب مرحلة الإنتاج التي وصلتها.
وتعدّ ورشات الأطلس برنامجا للبحث عن المواهب الإفريقية والعربية، ودعمها عن طريق توفير استشارات مهنية متخصّصة مع محترفين من كتّاب السيناريو والإنتاج والتّوزيع والتّوضيب والتّأليف الموسيقيّ، "يقدّمون لصانعي الأفلام نصائح فنية وإنتاجية وتوزيعيّة"، وباستضافة مشاريع سينمائية قيد التطوير، وأخرى في مرحلة ما بعد الإنتاج، من بينها أعمال مبدعين مغاربة شباب، بشراكة مع قطب عرض الأفلام والبرامج التلفزيونية على الإنترنت "نيتفليكس".
يشار إلى أنّ المهرجان الدولي للفيلم بمراكش قد ألغى دورته الـ19 بسبب الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" و"تطوّراته التي تشغَل العالَم".