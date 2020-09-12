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الرئيسية | فن وثقافة | وزارة الثقافة تسلم بطائق الفنان بدء من 21 شتنبر

وزارة الثقافة تسلم بطائق الفنان بدء من 21 شتنبر

وزارة الثقافة تسلم بطائق الفنان بدء من 21 شتنبر
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 07:22

أعلنت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الثقافة، أن لجنة بطاقة الفنان قررت منح البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية لـ3508 من الفنانين والمهنيين المعنيين.

وأوردت الوزارة في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن لجنة بطاقة الفنان قد واصلت عملها بشكل مستمر منذ بداية فترة الحجر الصحي وإلى غاية نهاية شهر غشت 2020، وانتهت من دراسة الملفات الواردة على كتابتها وقررت منح البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية لفائدة 3508 مستفيدين.

وأخبرت الوزارة أنه يمكن للفنانين المستفيدين من البطاقة، والمنشورة لائحة بأسمائهم على الموقع الإلكتروني للوزارة، سحب بطائقهم من المديريات الجهوية للوزارة ابتداء من يوم 21 شتنبر الجاري.

وتوجهت بجزيل الشكر إلى كل مكونات وأعضاء لجنة البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية على ما بذلوه من جهد"، مذكرة بأن حق الطعن في قرارات اللجنة مكفول طبقا للمرسوم التنظيمي رقم 2.17.567 الصادر في 25 أكتوبر 2017 المتعلق بتحديد شروط وآليات ومعايير منح وسحب البطاقة المهنية للفنان والبطاقة المهنية لتقنيي وإداريي الأعمال الفنية، مضيفة أنها ستعلن عن افتتاح دورة أخرى لاستقبال الطلبات الجديدة.

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