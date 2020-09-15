محتريم يصدر ثلاث مسرحيات موجهة للأطفال‎

هسبريس من الرباط

أصدر الدكتور عبد المولى محتريم، الأستاذ بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، مجموعة مسرحيات للأطفال تحت عنوان: "فرحة- قمر، حسام والغول- لنحمي قلعتنا"، وقدمها الكاتب المسرحي محمد أمين بنيوب.

ومما جاء في هذا التقديم أن "هذه المسرحيات بمثابة مشروع كتابة درامية، تبلورت لتعزيز خطاب مسرحي عموده الفقري طفل مبدع وسط بيئة درامية تستجيب لتطلعاته والدفاع عن قناعاته ومحاولة فهم واستيعاب هواجسه وطموحاته"، مردفا: "ثلاث مسرحيات اختار الكاتب المسرحي عبد المولى محتريم أن تكون عوالم لأسفاره ومغامراته الطفولية. مسرحيتان اعتمد في صياغتهما على خلفية خرافية: "فرحة" (باللغة العربية الفصحى)، و"قمر، حسام والغول" (باللغة العربية الدارجة). أما مسرحية "لنحمي قلعتنا" (باللغة العربية الفصحى) فهي أقرب إلى الجنس التعليمي التوعوي".

ويضيف بنيوب في تقديمه: "عندما يغامر كل واحد منا، وحسب موقعه الاجتماعي والثقافي والرمزي، سواء أكان كاتبا أو رساما أو موسيقيا أو سينمائيا أو مبدعا مسرحيا، فهو في العمق يؤسس لمواطنة طفولية متساوية، وينخرط بوعي حقيقي وبموقف جريء في أجرأة وإشاعة الحقوق الثقافية للطفل وتوسيع مجالاتها وميادين فعلها، لتصل إلى جل الشرائح الطفولية في مختلف أعمارها ومستوياتها التعليمية وإلى مختلف المناطق والجهات".