فيلم "مولان" يثير غضب الساسة ويعمق الأزمة الصينية الأمريكية

هسبريس من الرباط

خلّف الفيلم الأمريكي "مولان"، الذي قامت بإنتاجه شركة "والت ديزني"، ردود أفعال كبيرة في الأوساط السياسية الأمريكية؛ بالنظر إلى أن مضامينه اعتبرها كثيرون تدعم الصين، في وقت تعرف فيه العلاقات الصينية الأمريكية توترا حادا.

الفيلم الأمريكي "مولان"، الذي تدور أحداثه حول مواجهة الجيش الإمبراطوري الصيني للغزاة المغول وهزيمته لهم، أثار حفيظة النقاد السياسيين أكثر من النقاد السينمائيين، حيث اعتبروا مضامينه احتفالية أمريكية بالقومية الصينية.

ولَم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنهم اعتبروا أن ميزانية الفيلم، البالغة 200 مليون دولار، تعد بمثابة ميزانية تم ضخها من طرف الولايات المتحدة الأمريكية للاحتفال بالقومية الصينية، عبر إبراز قوة الجيش الإمبراطوري الصيني في هزيمة المغول.

ويرى المحللون السياسيون المهتمون بالشؤون الصينية أن ما قامت به شركة "ديزني"، وفق ما تم نقله على موقع المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، يعد بمثابة مغازلة منها للصين في ظل العلاقات المتوترة بين واشنطن وبيكين، لا سيما أن الصين تعد السوق الأهم لهذه الشركة.

وحسب المصدر نفسه، فإن الفيلم "مولان" سعت من خلاله شركة "ديزني" إلى أن يكون جاذبا للجمهور الصيني الكبير عبر توظيف ممثليْن لهما شعبية في بلاد التنين، لتجسيد دور مولان ودور قائد جيش الصين.

وأثار هذا الفيلم جدلا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية وجرّ متاعب كبيرة على شركة "ديزني"، إذ طالبتها مؤسسة حقوق الإنسان بالولايات المتحدة بـ"إدانة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في شينجيانج وهونغ كونغ، والتفكير في التبرع بجزء من عائدات فيلم "مولان" لمنظمات تدعم حقوق الإنسان في هذه المناطق".

ولم تقتصر أزمة الفيلم الأمريكي سالف الذكر على احتجاج هذه المنظمة الحقوقية؛ بل إن السيناتور الأمريكي جوش هاولي راسل الشركة المنتجة له، معبرا عن استغرابه على "تقديم شكر خاص إلى المسؤولين عن سجن وتعذيب وتعقيم الملايين من الأشخاص قسرًا بسبب أعراقهم ومعتقداتهم"، معتبرا أن سلوك الشركة "قد تخطى التهاون مع الصين، وأصبح متواطئًا معها".

الغضب من الفيلم بلغ ذروته مع دخول جاستن دانهوف، المستشار العام للمركز الوطني لأبحاث السياسة العامة والذي يمتلك بعض الأسهم في شركة "ديزني"، على الخط، حيث أكد لمجلة "نيوزويك" أنه يخطط لخوض حملة شاملة للضغط على "ديزني" لإدانة الانتهاكات في الصين.

وقد أبان "مولان" عن أن العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وخصمها الصين الشعبية لم تعد تقتصر على الصراع الاقتصادي وغيره، بل صارت الأفلام السينمائية تعكس هذا الصراع، ويعرضها لشبهات تسييس.