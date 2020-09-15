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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان أنور الجندي يسلم الروح إلى بارئها اليوم الثلاثاء

الفنان أنور الجندي يسلم الروح إلى بارئها اليوم الثلاثاء

الفنان أنور الجندي يسلم الروح إلى بارئها اليوم الثلاثاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:28

أسلم الفنان المغربيّ البارز أنور الجندي روحه إلى بارئها هذا اليوم، بعد مسار إبداعيّ حافل في المسرح والإذاعة والتلفزيون.

وأكّد الممثّل المغربي عبد الكبير الركاكنة، في حديث مع هسبريس، وفاة الفنان أنور الجندي، اليوم بالمستشفى العسكري بالرباط.

وقد اشتغل هذا الوجه الفني المألوف، الذي تفتّقت موهبته في أسرة فنية معروفة، بالتّأليف والتمثيل والإخراج، وكان له إنتاج غزير في المسرح والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وكان لإبداعاته صدى كبير، مغربيًّا وعربيًّا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - من فرنسا الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:33
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان...
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89
2 - وردة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:34
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله و اسكنه فسيح جناته هو و جميع المسلمين والمسلمات
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81
3 - متتبعة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:36
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة
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65
4 - Abdou RABAT far الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:36
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك. عائلة فنية بامتياز تتساقط ك أوراق الخريف نعم الشجرة ابا عن جد فن ملتزم واخلاق طيبة الله يرحم الجميع
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65
5 - امة الله الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:36
ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمو ويصبر دويه
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46
6 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:37
الله خبر محزن الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته مع الطيبين والصالحين
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46
7 - محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:38
ان لله و ان اليه راجعون . الله يصبر أهله و يتغمده برحمته.
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8 - يسين الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:38
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
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9 - يويو الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:38
الله يرحمو وإن لله وإن إليه راجعون
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29
10 - med الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:38
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له وارزق أهله الصبر والسلوان.
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26
11 - Ammor الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:39
انطفاء شمعة أخرى من الوسط الفني المغربي.
فنان محترم و بارز أعطى الكثير و فرض نمط فنه بامتياز.
رحمه الله. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون
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21
12 - البدوي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:39
إن لله و إن إليه راجعون
تعازين الحارة لإسرته والا العائلة الفنية
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17
13 - مغترب ولا غربة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:39
الله اكبر
رحمك اللهً يا رجل. نعم الاداء والخلق والذوق الرفيع والعفة لما يجب ان يكون عليه الفنان صاحب رسالة في المجتمع. سبحان الله، ليس ببعيد كان ينعي والده، البقاء لله، البقاء لله.
فعلا فقد هذه الوجوه يبقى في النفس.
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23
14 - عبد العالي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:40
ان لله و ان اليه راجعون، اللهم اجعل مثواه الجنة.
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15
15 - لا اله الا الله الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:41
ان لله وان اليه راجعون رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جنانه والهم ذويه الصبر والسلوان.
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16 - الحسين الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:42
الله يرحمو
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14
17 - غير دايز الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:42
انا لله وانا اليه راجعون ، اللهم اعفو عنه و اغفر له و ارحمه..سعداتك يا فاعل الخير...
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15
18 - متتبع الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:43
إن لله وإن إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك
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13
19 - محمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:43
انا لله وانا اليه راجعون. رحم الله الفنان المبدع محمد انوار الجندي. لله ما اعطى ولله ما اخذ
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20 - مغربية الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:44
فنان مثقف و محترم
الله يرحمه و يصبر عائلته
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21 - مغربية تحب بلدها الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:45
الساحة الفنية هذه الآيام فقدت العديد من الفنانين المتميزين ، رحمهم الله جميعا واسكنهم فسيح جنانه
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22 - عزيز المغربي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:45
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون
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23 - حسين الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:46
ان لله وانا اليه راجعون. الدوام لله لله ما اعطى ولله ما اخذ اللهم ارزق اهله وذويه الصبر
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24 - عماد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:46
انا لله و انا اليه راجعون .. رحمه الله و تبثه عند السؤال و رزقه الجنة .. رجل من أطيب خلق الله التقته ذات مرة فكلمني بكل بشاشة و تواضع رحمة الله عليه
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25 - خديجة الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:48
إنا لله وإنا إليه راجعون
رحمه الله تعالى و أسكنه فسيح جناته
الفنان المثقف و المبدع
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26 - marocain الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:50
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك. عائلة فنية بامتياز تتساقط ك أوراق الخريف نعم الشجرة ابا عن جد فن ملتزم واخلاق طيبة الله يرحم الجميع
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27 - هشام الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:51
للاه ما اعطى و للاه ما أخد الأستاذ هرم من أهرام الفن رحمت الله عليه
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28 - مريم الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:51
الله اكبر الله اكبر إنا لله وإنا إليه راجعون باش مات مسكين
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29 - ennasri الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:51
انا لله وانا اليه راجعون الدوام لله وحده
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30 - ابواسيل الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:54
انا لله وانا اليه راجعون ."كل نفس ذائقة الموت و إنما توفون اجوركم يوم القيامة " اللهم اغفر له وارحمه و توب علينا برحمتك يوم لقاءك .
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31 - عبد الصمد الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:55
رحمك الله ( سبحان الله احساس غريب عند ذكر اسم عائلة الجندي )
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32 - حسن الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:55
اللهم ارحمه رحمة واسعة وألهم أهله الصبر والسلوان وان يسكن الفقيد فسيح جناته
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33 - شهادة حق الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:55
اللهم اغفر له وارحمه. سبق لي أن تكلمت معه بحكم العمل الرجل جد خلوق والصواب والآداب للي فيه من نوع خاص
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34 - مرزوك عبدالله الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 15:58
رحمة الله عليك ايها العبقري والرجل الطيب وادخل الله فسيح الجنان وانا لله وانا اليه راجعون
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35 - nabila الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 16:02
رحم الله الفقيد . نفقد اليوم فنانا من العيار التقيل. يرحل عنا اناس لم ولن يعوضوا . رحم الله الحسن الجندي و فاطمة بنمزيان
. انا لله وانا اليه راجعون.
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36 - غسق الليل الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 16:02
أغلبية اهل الفن المغارية لا يعيشون طويلا.الاستثناء قليل جدا .في أمريكا واوروبا الفنانون ممثلون ومطربون وغيرهم من تجاوز 85 ثمانيين سنة ولا زالوا بصحة جيدة كثيرون . الرحمة للفقيد
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37 - موسى الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 16:09
هذه هي حقيقة الحياة حياة ثم موت ثم بعث فحساب ثم جنة أو نار.اللهم ارحمه واجعل الجنة مثواه وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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38 - مغربي الثلاثاء 15 شتنبر 2020 - 16:10
رحمه الله وغفر ذنوبه و أسكنه فسيح جنانه. رزق الله أهله و ذويه جميل الصبر و السلوان. كلُّ نفس ذائقة الموت، إنا لله و إليه راجعون.
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