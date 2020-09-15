الفنان أنور الجندي يسلم الروح إلى بارئها اليوم الثلاثاء

هسبريس من الرباط

أسلم الفنان المغربيّ البارز أنور الجندي روحه إلى بارئها هذا اليوم، بعد مسار إبداعيّ حافل في المسرح والإذاعة والتلفزيون.

وأكّد الممثّل المغربي عبد الكبير الركاكنة، في حديث مع هسبريس، وفاة الفنان أنور الجندي، اليوم بالمستشفى العسكري بالرباط.

وقد اشتغل هذا الوجه الفني المألوف، الذي تفتّقت موهبته في أسرة فنية معروفة، بالتّأليف والتمثيل والإخراج، وكان له إنتاج غزير في المسرح والمسلسلات الإذاعية والتلفزيونية، وكان لإبداعاته صدى كبير، مغربيًّا وعربيًّا.