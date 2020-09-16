محمد فيلالي يتناول سورة الفلق في مؤلف جديد

هسبريس من الرباط

صدر مؤخرا على موقع "أمازون" كتاب بالفرنسية تحت عنوان: "رب الفلق ما بين محمد ويعقوب"، لمؤلفه محمد فيلالي صادقي، المهتم بدراسة مقارنة الأديان.

الكتاب يتناول سورة الفلق من خلال مقاربة بين القرآن والكتاب المقدس مرورا بالتراث الإسلامي المتمثل في السيرة النبوية والأحاديث والتفاسير القرآنية، "وتعد سورة الفلق من السور القصار، الجميلة في شاعريتها والمبهمة في مضمونها. وتأخذ سورة الفلق في عمومها طابع التعويذة شأنها في ذلك شأن صنوتها سورة الناس حيث تشكل السورتان ثنائيا يسمى في لغة المفسرين بالمعوذتين".

وعن مؤلفه الجديد، يقول الكاتب: "أعمل من خلال المؤلّف على إخضاع تفاسير سورة الفلق إلى دراسة نقدية تنحو بنا إلى تحديد هوية رب الفلق من خلال مقارنة بين ما جاء في القرآن وقصاصات الكتاب المقدس. وفي هذا الصدد يتحدد الهدف المنشود في تحديد كل من هوية رب الفلق وهوية الرسول المقصود وغير المسمى بصريح العبارة في سورة الفلق".

وفي سياق هذه الدراسة، يواصل الكاتب موضحا، "أحاول أن أحدد هوية كل من الأشرار والحساد، والمخاطر الليلية، والنفاثات في العقد اللائي جاء ذكرهن بشكل مقتضب، ملغوز وإيحائي في سورة الفلق من خلال معطيات السرد القصصي في الكتاب المقدس وغيره من الكتب الأخرى عند الاقتضاء. وتقودني الدراسة في هذا المجرى إلى التمحيص في التفاسير الإسلامية لسورة الفلق التي ترسم للرسول محمد صورة بملامح النبي يعقوب. وهو ما يجعلني أحمل القارئ على مرافقتي في استكشاف أهمية دراسة مقارنة القرآن مع الكتاب المقدس في إطار رحلة إلى عالم الكتاب المقدس في علاقته بالقرآن".

ويختم بقوله: "ستقودني هذه المنهجية بمعية القارئ إلى النقطة المفصلية التي تمكننا من القول إن كانت سورة الفلق تتعلق بالرسول محمد أم بالنبي يعقوب. وسيكون القارئ الذي يشاركني السير في دهاليز هذا المسار قد تسلح بما يكفي من المعرفة لتقييم هذه الدراسة التي أقدمت عليها تحث عنوان: (رب الفلق ما بين يعقوب ومحمد: دراسة مقارنة بين القرآن الكريم والكتاب المقدس)".