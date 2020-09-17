"لقاءات" تكشف ضعف تموقع المرأة بمهن السينما

هسبريس - أمال كنين

قالت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان إن النساء يستبعدن من المناصب الإستراتيجية ومن إدارة المؤسسات الثقافية أو من وظائف فنية محددة، مواصلة: "ويدعم غموض الإنتاج الفني المغربي في الماضي والحاضر الانطباع بوجود عدد قليل من النساء في هذا القطاع".

ويقول بلاغ للجمعية ذاتها إنه "تم تحديد عدة أوجه لعدم المساواة القائمة على النوع الاجتماعي وعلى جميع المستويات: فوارق في الأجور والسقف الزجاجي الذي يحرم النساء من المواقع القيادية، وتوزيع أقل للمحتوى الذي تصنعه النساء".

وقدمت الجمعية أرقاما تهم تمثيل النساء في المهن السينمائية، قائلة إن 11.3 في المائة منهن يشغلن مناصب في لجان الإدارة وهيئات صنع القرار في المنظمات المهنية المختصة في صناعة السينما، مقابل 88.7 في المائة لنظرائهن الرجال.

ومن ضمن المؤشرات التي قدمتها الجمعية أن من بين 18 مهرجاناً تم تنظيمها لا توجد سوى امرأتان في منصب الرئاسة، كما حصلت المخرجات على 31 مليون درهم كدفعات مقدمة عن الإيصالات مقابل 301 مليون درهم للمخرجين الذكور (بين 2014 و2018).

وينبه البلاغ إلى "الدور الذي تلعبه صناعة السينما في استمرارية عدم المساواة على أساس النوع، وفي التمسك بوجهة نظر تقليدية عن ماهية الجودة في الصناعة السينمائية، سواء كان ذلك على شاشة السينما (في الصور) أو خارجها (الإنتاج السينمائي)".

يذكر أنه تم إطلاق رابع وصلة تحسيسية مستنبطة من دراسة أجرتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بدعم من "اليونسكو" حول ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ بالمغرب.