شراك يقارب "التراكم الثقافي" بعين "السوسيولوجيا"

هسبريس من الرباط

لمقاربة أسئلة التراكم الثقافي الذاتي وفي المشهد الثقافي المغربي، أصدر عالم الاجتماع المغربي أحمد شراك كتابا جديدا، عن دار خطوط وظلال للنّشر والتّوزيع، عنونه بـ"سوسيولوجيا التراكم الثقافي".

وبعيدا عن ادّعاء الإحاطة، يرصد الأكاديمي أحمد شراك في هذا الكتاب أهم تيمات وقضايا الثقافة المغربية التي تعتمل فيها وتعكس توتراتها وتحولاتها، وينحو منحى نقديا تطبيقيا في هذا المنشور بمجموعة من المتابعات النقدية للتراكم الثقافي، البيبليوغرافي خاصة، ويشخّص وضعية القراءة والكتاب المغربي في علاقته بالآخر على صعيد المقروئية، كما يقدّم إعدادا بيبليوغرافيا للتراكم الثقافي من خلال توثيق مجموعة من مؤشراته.

ويستحضر هذا الكتاب أيضا "التحولات التي عرفها المغرب بفعل احتجاجات الربيع العربي، وما خلفته من إصلاح سياسي"، باحثا في إشكالية "مدى علاقة الإصلاح السياسي بالمشهد الثقافي عموما، وعلى رأسها وضعية الكتاب الثقافي".

ويمتَح الأفق المنهجي لهذا الكتاب من سوسيولوجيا الثقافة، بوصفها "إطارا عاما من حيث المفاهيم والتصورات، في اتجاه بحوث تفصيلية أكثر تخصيصا وتخصّصا للمسألة الثقافية، لما تشكله من حمولة استراتيجية في الكينونة والوجود".

ويقارب الكتاب السؤال المباشِر والإحصائي الذي صار يعترض كثيرا من الكتاب والباحثين في ندوات ومؤتمرات ولقاءات خارجية، خاصة في البلاد العربية، "ما حصاد ثروتك الثقافية وكم مولود في حدائقك الرمزية؟"، فيقول: "هذا يحيل على الكم من جهة، ويحيل على الكتابة كمؤسسة في حد ذاتها من جهة أخرى"، حيث "توارت العوامل الخارجية في الكتابة كالمؤسسات والألقاب والنياشين كما كان إلى وقت قريب، سواء في المغرب أو خارجه".

ويقارب هذا الكتاب أيضا سؤال: "ما أهم قضايا وأسئلة الثقافة المغربية؟"، الذي يراه "سؤالا اختزاليا، يريد فيه السائل/ الآخر أن يتعرف على مجمل التوترات الثقافية المغربية، ومفاصلها الأساسية، من أجل الإلمام والاستئناس"، دون أن يخلو هذا السؤال "من صعوبات في التلخيص والتركيز والتكثيف، مع اتساع القضايا وكثافة الإشكاليات والمقاربات والأنواع والأجناس والموضوعات".

كما يطرح هذا الكتاب الجديد سؤال الكتاب والقراءة في المغرب، والعالَم العربيّ، ليستَفهِم عن التراكم على صعيد قراءة الكتاب، وهل اتسعت قراءته خاصة بعد التحولات التي عرفها العالم العربي بعد الربيع العربي؟ وعن إمكان الحديث عن تراكم القراءة أو بدايتها، أم على العكس، هل لا يمكن إلا الحديث عن نهاية القراءة كما هو رائج في الغرب؟

في الفصل الثالث من الكتاب، يتناول أحمد شراك العلاقة الممكنة ما بين التراكم والتحول الثقافي والاجتماعي والسياسي هنا والآن، ويُسائل في الفصل الذي يليه التّراكم في حد ذاته؛ لأنّه "ابتداء من الثمانينات من القرن العشرين، شهد المغرب بداية تململ البحث البيبليوغرافي حول حقول معرفية وأجناس وموضوعات"، وهو تململ يرى أنّه "يعبر بوضوح عن ملامح تراكم ثقافي وعلمي تطور ما بعد 2003" في الإصدارات البيبليوغرافية الراصدة والموثقة للمنجز الثقافي المغربي في كـل جوانبه الإبداعية والفكرية والثقـافية، وعلى صعيد المنجز الأكاديمي من أطروحات وأبحاث جامعية من الدكتوراه إلى الماستر فالإجازة.

ويقارب هذا المولود الجديد إشكالاته المطروحة ليضع "دليلا" شاملا لمسار الثقافة المغربية قصد "تلبية آفاق الانتظار الداخلية والخارجية".

ويضع أحمد شراك في هذا الكتاب "الثّقافة المغربية" بوصفها "أساسا وهدفا"، بغض النظر عن الأيادي إن كانت مغربية أو أجنبية؛ لأنه "في الحالتين معا، المغرب هو مركز السؤال الثقافي والعلمي".