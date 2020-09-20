فنانون يدعمون "جمال الفضاء العام" في المغرب

هسبريس - وائل بورشاشن

بعد الجدل الذي رافق بناء وهدم تمثال "سمكتين" بالقنيطرة اتُّهِمَ بغياب المعايير الجمالية فيه وأثار شكله امتعاض الكثيرين، دعا فنانون محترفون إلى تشكيل لجان خاصّة تناقش جماليات المشاريع المقبلة قبل تجسيدها في الفضاءات العامة المغربية.

جاء ذلك بعد هدم تمثال عقب نقاش واسع أثاره على الصّفحات المغربيّة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ما ردّ عليه نحّات التمثال بالقول إنّه تعرض للظلم لعدم تمكينه من إكمال أفكاره قبل الحكم على عمَلِه.

وفي بيان استنكاريّ، ندد محمد المنصوري الإدريسي، رئيس النقابة المغربية للفنانين التشكيليين المحترفين، "بشدة ببشاعة النصب الذي تم تثبيته في إحدى ساحات مدينة المهدية بإقليم القنيطرة"، وقال: "أنبه المسؤولين، من موقعي كفاعل في الحقل التشكيلي، إلى خطورة مثل هذه الأعمال التي من شأنها المساس بالثقافة البصرية والتربية الجمالية للناشئة".

كما ندّد المنصوري الإدريسي بـ"إغفال المسؤولين وتغاضيهِم عن إشراك الفنانين التشكيليين المحترفين في مشاريع الجماعات المحلية، ولو على سبيل التّشاور".

وقال الفنان التشكيلي ذاته، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ مثل هذه الأعمال "تسيء لمدينة القنيطرة التي تسير جماليتها بشكل جيّد"، ويتجلّى خطرها في إصابتها "الذّائقة الجمالية للمدينة".

واستغرب نقيب التشكيليين المحترفين أن ترى مثل هذه الأعمال النور في الفضاءات العامة للبلاد وكأنّ ليس هناك مديرية جهوية للثقافة يمكن استشارتها، وفنانون كبار، وهيئات "مِثل هيئتنا أو النّحاتين المتخصّصين"، مضيفا: "إذا استمررنا في هذه العشوائية فلن نصل إلى شيء".

ودعا المنصوري الإدريسي إلى تأسيس لجان فنية تُستشار في المواضيع المرتبطة بالإبداع في الساحة العموميّة؛ لأنّ "هذه الساحة هي المجال المشترك بين المواطنين، ولا يستحقّ المغرب هذه الرداءة".

ويرى المنصوري الإدريسي في الدعوة إلى الاستشارة مع الجهات المسؤولة ثقافيا والفنانين والهيئات الفنية في المشاريع المرتبطة بجمالية الفضاء العامّ، "دفاعا عن النّاشئة التي سيُبْنَى في مُخَيِّلَتها أنّ الفن هو ما تراه في مدينتها، ومسؤوليتنا أن تفهم أنّ الفن أرقى وأجمل".

وأمام هذا "الانحطاط الثقافيّ الذي لا يمكن أن نقبل به"، شدد نقيب الفنانين التشكيليين المحترفين المغاربة على أنّ الأوان قد آن للاستشارة مع الفنانين قبل الانتقال إلى الفضاءات العامة، عن طريق المديرية الجهوية للثقافة التي "يمكن التنسيق معها، ويمكنها الاتصال بنا أو بوزارة الثقافة"، فَفِي المغرب "يوجد نحّاتون مغاربة بلغت أعمالهم المستوى العالَميّ"، ولا يمكن الاستمرار في العمل بهذه الطريقة التي "يغيب فيها الإبداع"، و"تُقَدِّم المغرب وكأنَّ لا مبدعين فيه".