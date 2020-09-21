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كُتّاب وآراء
فؤاد الزبادي: مصداقية الأداء وراء إشعاع الفنانين
تحدث فؤاد زبادي عن مساره الفني وكيف صار هواه هو ابن مكناس شرقيا لينشد أفضل الأغاني الشرقية، مستفيدا من الاستماع إلى الإذاعة الوطنية منذ زمن بعيد.
زبادي الذي حل ضيفا على ياسين عدنان في برنامجه "بيت ياسين"، تحدث عما استفاد من كونه ابن مدينة مكناس، التي تعرف بمدينة فن الملحون وحمادشة وعيساوة، قائلا إن "الربح الأول والمتميز هو الإيقاعات"، مؤكدا أن "كبار الملحنين يأخذون الإيقاعات من عيساوة".
ابن الحاج بنعيسى أحد حفاظ الملحون وحفيد عاشق لجمع الآلات القديمة، لام نفسه عن التقصير في حقها بسبب عدم الترويج لأغانيه، معتبرا أن "ما يساعد على إشعاع الفنانين هو المصداقية في الأداء".
أما عن كون هواه شرقيا مصريا، فيقول زبادي: "الإرث من ملحون وفرق حمادشة وعيساوة موجود في كياني وأينما كنت. هوايا الثاني شرقي، وكان لي ميول إلى الأغنية المغربية والقديمة، وأميل إلى كل ما هو أصيل، كنت أسمع مطربين قدامى على الراديو الذي كان لا يفارقني، فأنا خريج مدرسة الإذاعة الوطنية التي كانت تبث الأغاني المناسبة في الوقت المناسب".
وتذكر زبادي لقاءته مع كبار الفنانين، مثل عبد المطلب ووديع الصافي، وكيف وصفه صباح فخري بأنه "مثل الأسطوانة القديمة".