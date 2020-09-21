كوفيد-19 يسلب حياة نجم "المالوف" حمدي بناني

هسبريس ـ مُتابعة

توفي نجم أغنية المالوف في الجزائر الفنان حمدي بناني، اليوم الاثنين عن عمر ناهز 77 عاما، بمستشفى " ابن سينا" بولاية عنابة شرق الجزائر.

وذكرت منابر صحافية جزائرية، وهي تنعي الفنان الراحل، أن بناني توفي متأثرا بأعراض ناجمة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولقب الفنان الراحل، الذي اشتهر بأدائه لأغنية المالوف، بـ"الملاك الأبيض" نسبة إلى الكمان الأبيض الذي كان يرافقه دائما، كما ساهم طوال مسيرته الفنية في نشر الثقافة الجزائرية عموما، والمالوف خصوصا، من خلال مشاركاته في المحافل الدولية.

ونجح بناني في وضع لمسته على أغنية المالوف من خلال نحو 30 أغنية أبرزها "عدالة يا عدالة" و"محبوبتي"، و"يا ليلي يا ليلي"و" جاني ما جاني".