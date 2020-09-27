24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "عادل تيزنيت" يتحف المغاربة بالموسيقى الأمازيغية (5.00)

  2. مدارس خاصة تعتمد "التعليم داخل المنزل" لإنقاذ مداخيلها المالية (5.00)

  3. نشطاء يطلقون نداء "الحق في الحياة" وإلغاء عقوبة الإعدام بالمغرب (1.00)

  4. منعشون يربطون حل الأزمة بتعميم الأبراج السكنية (0)

  5. رياح "كورونا" تهب على حزب "الشمعة" .. ومنيب تنفي طرد بلافريج (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | معجم جديد يواكب المستجدّات في "التربية والتعليم"

معجم جديد يواكب المستجدّات في "التربية والتعليم"

معجم جديد يواكب المستجدّات في "التربية والتعليم"
هسبريس - وائل بورشاشن
الأحد 27 شتنبر 2020 - 10:39

يستمرّ مكتب تنسيق التعريب بالرباط، في إطار سلسلة المعاجم الموحدة، في إصدار معاجم جديدة، آخرها معجم مصطلحات المناهج وطرائق التدريس، الموجّه للمشتغلين في مجال البحوث التربوية، من مدرِّسين، ومفتّشين، ومخطّطين، وباحثين.

وصدر هذا المعجم الجديد عن جهاز المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، المختصِّ في تنسيقِ التعريب بالرباط، معنونا بـ"المُعْجَم المُوحّد لِمُصْطَلحات المناهج وطرائق التدريس (إنجليزي-فرنسي-عربي)".

ويواكب هذا المعجم، المتاح الولوج إليه رقميا، "مختلف التطورات في مجال التربية والتعليم"، ويأتي "تلبية لاحتياجات الباحثين في الاستفادة من مختلف التصورات التربوية الراهنة".

ويشكّل هذا المعجم "أداة عمل للباحثين والدارسين والتربويين والمترجمين، تساعدهم على إيجاد المصطلح والمفهوم المناسب عند إنجاز البحوث، أو وضع السياسات والخطط والبرامج".

وأعَدَّ هذا المعجم فريقٌ من الأساتذة المبرزين برئاسة الأكاديمي المغربي محمد الدريج، وعضوية كل من الأكاديميين علي الموسوي، وسام عمار من سلطنة عمان، وعلي سعود حسن ومحمد الشيخ حمود من سوريا، وجمال الحنصالي من المغرب. ثم عرض المعجم، بعد الإعداد والتقويم والمراجعة، على لجنة علمية، ترأّسها محمود السيد، وتكوّنت من كلّ من الأكاديميين علي محمود علي، عبد السلام محمود عبد الله، الفقيد عبد الرحمان الحاج صالحو، محمد حسن أحمد سنادة.

ويشمل هذا المعجم 383 مصطلحا بثلاث لغات، هي: العربية والفرنسية والإنجليزية، ومن بين ما يُقرأ فيه شرح كلمات مِن مناهج التدريس مثل "الطريقة الاستقرائية"، التي يعرّفها بكونها "طريقة مهمّة من طرق التّدريس محورها المُعلِّم والمتعلِّم معا، وتعتبر من أفضل الطرق التعليمية التي لا يستغنى عنها في المراحل الدراسية المتنوّعة، حيث يرقى فيها العقل عادة من الخاصّ إلى العامّ، ومن المعلول إلى العِلّة، ومن الوقائع الخاصّة والمتفرّقة إلى القاعدة أو النّظريّة العامّة (...)".

ومن بين ما نجده في هذا المعجم شرح مفاهيم من علوم التربية، مثل "علم التربية المؤسسي"، الذي يقول إنّه "مجموعة من الطّرائق والمناهج التي تنطلق من مفهوم المؤسّسة باعتباره ينطوي على معنى التدبير والتسيير الذاتيّين للجماعة المتعلّمة، وتأسيس مبادئ العمل والنّشاط بين أفرادها والانفتاح على المحيط (...)".

ومن بين ما نجده في هذا المعجم الجديد مفاهيم من قبيل "السّبّورَة التّفاعليّة"، المعرّفة بكونها "سبورة يمكن عرض المعلومات الحاسوبيّة عليها، إضافة إلى استخدامِها بصورة تفاعليّة للكِتابة والرّسم وشرح الأفكار العلميّة وتجسيدِها (...)".

يُشارُ إلى أنّ هذا المعجم قد رُتِّب ترتيبا ألفبائيا من الإنجليزية، مع مقابلات فرنسية وعربية، واحتفظَ واضعوه، في حالة الضرورة، بأكثر من مقابل عربي أو فرنسي، في حال تعدّد مفاهيم المصطلح الإنجليزيّ الواحد. كما زُوِّدَ المُعجَم بفهرسين، عربي وفرنسي، مرتَّبَين ترتيبا ألفبائيا، ومزوّدَين بأرقام المُصطلحات كما وردت في متن المعجم طبقا للتّرتيب الألفبائيّ الإنجليزيّ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأحد 27 شتنبر 2020 - 10:58
رغم اصدار معاجم وتغيير مصطلحات لن يغير هذا ابدا من المستوى التعليمي الحالي الذي صار إلى الحضيض بمستواه المتدني كنا ندرس بالطريقة العقيمة التقليدية السابقة التي درسنا بها نحن فكانت المستويات بخير العربية في مكانها والفرنسية في مكانها وكل لغة لها قيمتها لا تؤثر واحدة على أخرى ولكن التعريب قلب كل الموازين وإدخال مستجدات حديثة على التعليم أفسد قيمته وجرده مستواه لدرجة ان التلميذ الحالي في مستوى الباكلوريا لا يركب نصا سليما لا بالعربيه ولا بلغة أخرى ف أصبحنا نقول ان التعليم في المغرب قبر لان وراءه إياد خفية تعمل على إفساده باسم الإصلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - المحمدي الأحد 27 شتنبر 2020 - 11:17
أتساءل ما الغاية من وجود مؤسسة رسمية كهاته مادام أن صناع القرار و حكماء العصر يرفضون رفضا باتا الحسم في اللغة الرسمية للبلاد بعد أزيد من ستين سنة من الاستقلال بل و لا يترددون في إشهار سكاكينهم في وجه لغتنا الحضارية الأولى و في تكريس اللاتنصيف اللغوي الذي جعلنا نبدو و كأننا أمة عارية حافية بلا تاريخ و بلا بوصلة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.