24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4907:1513:2416:4419:2320:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زيارة الورّاق للجدار الأمني .. استقرار الصّحراء أولى أولويات المملكة (5.00)

  2. المربون أمام أندادهم الجدد (5.00)

  3. مصيدة وسائل التواصل الاجتماعي (5.00)

  4. ترسيم الحدود البحرية (5.00)

  5. اللقاح المضاد الـ11 لـ"كورونا" يدخل المرحلة النهائية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | الموت "يخطف" الفنان المصري المنتصر بالله

الموت "يخطف" الفنان المصري المنتصر بالله

الموت "يخطف" الفنان المصري المنتصر بالله
هسبريس من الرباط
السبت 26 شتنبر 2020 - 12:44

وافت المنية، السبت، الفنان المصري المنتصر بالله عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية.

ووفق وسائل إعلام مصرية فإن الفنان الراحل توفي في أحد مستشفيات مدينة الإسكندرية، بعد نحو 12 عاما من المعاناة مع المرض.

وكان الراحل قد اشتهر بأداء الأدوار المساندة، لا سيما الكوميدية والشريرة، وصعد نجمه سريعا مع تألقه في أداء الأدوار الكوميدية خصوصا، ورغم أنه لم يحصل على بطولات مطلقة فإنه لاقى إعجاب الجماهير وكون قاعدة شعبية كبيرة.

وامتلك المنتصر بالله رصيدا فنيا كبيرا، وكانت أهم أعماله السينمائية "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"يا تحب يا تقب" و"ضد الحكومة"، وفي المسرح قدم مجموعة كبيرة من الأعمال أهمها "شارع محمد علي" و"علشان خاطر عيونك" و"العالمة باشا"، أما أبرز مساهماته التلفزيونية فهي "أرابيسك" و"أنا وانت وبابا في المشمش" و"أبناء ولكن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مغربية تحب بلدها السبت 26 شتنبر 2020 - 13:07
لا إلاه إلا الله ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، الله يرحمو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - تعليق السبت 26 شتنبر 2020 - 13:10
كنا نود أن نترحم عليه لولا أنه غير مسلم. على العموم البقاء لله كل من عليها فان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - AHMED السبت 26 شتنبر 2020 - 13:19
المنتصر بالله هو إبن أخت المسرحي الكبير نجيب الريحاني وأحسن أدواره كان في مسرحية" شارع محمد علي" مع وحيد سيف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - hassan.aadi السبت 26 شتنبر 2020 - 13:30
الله اكبر ولله الحمد لله ما اعطى ولله ما اخذ ندع العلي القدير ان يرحمه ويغفر له .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - عبد الناصر السبت 26 شتنبر 2020 - 13:33
تعازينا الحارة الى ذوي الفقيد انا لله و انا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - Mounia السبت 26 شتنبر 2020 - 13:41
إنا لله و إنا اليه راجعون
كل نفس ذائقة الموت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - Medgouvi السبت 26 شتنبر 2020 - 13:42
رحمه الله انا لله وانا اليه راجعون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - Latif السبت 26 شتنبر 2020 - 13:47
انا لله و انا اليه راجعون
اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة
و تجاوز عن سياته انك انت الغفور الرحيم.
امين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - زيد السبت 26 شتنبر 2020 - 13:54
رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون البقاء لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.