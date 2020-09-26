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كُتّاب وآراء
الموت "يخطف" الفنان المصري المنتصر بالله
وافت المنية، السبت، الفنان المصري المنتصر بالله عن عمر ناهز 70 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلنت نقابة المهن التمثيلية.
ووفق وسائل إعلام مصرية فإن الفنان الراحل توفي في أحد مستشفيات مدينة الإسكندرية، بعد نحو 12 عاما من المعاناة مع المرض.
وكان الراحل قد اشتهر بأداء الأدوار المساندة، لا سيما الكوميدية والشريرة، وصعد نجمه سريعا مع تألقه في أداء الأدوار الكوميدية خصوصا، ورغم أنه لم يحصل على بطولات مطلقة فإنه لاقى إعجاب الجماهير وكون قاعدة شعبية كبيرة.
وامتلك المنتصر بالله رصيدا فنيا كبيرا، وكانت أهم أعماله السينمائية "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، و"يا تحب يا تقب" و"ضد الحكومة"، وفي المسرح قدم مجموعة كبيرة من الأعمال أهمها "شارع محمد علي" و"علشان خاطر عيونك" و"العالمة باشا"، أما أبرز مساهماته التلفزيونية فهي "أرابيسك" و"أنا وانت وبابا في المشمش" و"أبناء ولكن".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
كل نفس ذائقة الموت
اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة
و تجاوز عن سياته انك انت الغفور الرحيم.
امين