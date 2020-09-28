مطالب بإنقاذ المسرح من انعكاسات جائحة "كورونا"

جمال سماحي من تطوان

طالب المكتب الجهوي للفدرالية المغربية للفرق المسرحية المحترفة بجهة طنجة تطوان الحسيمة الجهات المعنية بالاستماع إلى مطالب الهيئات المهنية لإيجاد حلول وتصورات تمكن من الخروج من الوضع المقلق الذي أصبح يعيشه المجالان المسرحي والفني جراء تفشي جائحة "كورونا".

ودعا المكتب الجهوي للفدرالية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "فتح القاعات والفضاءات، مع وضع استراتيجية واضحة لطريقة العروض"، لافتا الانتباه إلى الانعكاسات السلبية للجائحة على الفرق، خاصة تلك "التي تخلق فرصا لتشغيل فئة عريضة من الفنانين، ولها ارتباطات وتعاقدات معلقة".

وأوصى البلاغ بتفويض الصلاحيات للمدراء الجهويين لوزارة الثقافة "لخلق مبادرات جهوية مباشرة مع الفرق"، إلى جانب إشراك بعض الوزارات "في خلق صندوق وطني للحماية الاجتماعية للفنان"، مطالبا بـ"التعجيل في الإعلان عن نتائج الدعم الاستثنائي، وتحويل الدفعة الأولى كإجراء أولي".

كما طالب البلاغ ذاته مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بفتح قنوات التواصل مع ممثلي القطاع "من أجل وضع التصور المستقبلي لتطوير آليات الدعم والتشارك"، مستحضرا التأثير السلبي لجائحة "كورونا" على نفسية ممارسي الفن المسرحي، "خاصة الفئة التي لا دخل لها".