الوهراني يستحضر "نصوصا غائبة" في مؤلف جديد

هسبريس من الرباط

عن دار سليكي أخوين للنشر، صدر للشاعر والكاتب المغربي محمد بنقدور الوهراني كتاب جديد بعنوان "نصوص غائبة -شعراء وشعراء".

الكتاب أنطولوجيا شعرية تتناول 27 شاعرة وشاعرا مغربيا من أزمنة وحساسيات وجغرافيات شعرية مختلفة، وفق رؤية نقدية تقترب من التدوين الفايسبوكي أكثر من اقترابها من التحليل الشعري الأكاديمي المعروف.

ويتكون كتاب "نصوص غائبة -شعراء وشعراء"، الذي صمّم غلافه طارق سليكي، من 177 صفحة من الحجم الكبير.