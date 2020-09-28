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الرئيسية | فن وثقافة | الفنانة شامة الزاز تترجل عن خشبة الفن والحياة

الفنانة شامة الزاز تترجل عن خشبة الفن والحياة

الفنانة شامة الزاز تترجل عن خشبة الفن والحياة
رشيد الكويرتي من تتاونات
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:05

توفيت أيقونة الطقطوقة الجبلية شامة الزاز عن عمر يناهز 71 سنة، مغرب الإثنين، بعد إدخالها عصر اليوم ذاته المستشفى الإقليمي لتاونات وهي في حالة حرجة جراء مضاعفات صحية ناجمة عن مشكلات مرضية على مستوى صمامات القلب.

والفنانة البدوية والعصامية شامة الزاز، التي شاركت الفنان الراحل محمد العروسي الكثير من حفلاته وأغانيه، من مواليد دوار الروف بجماعة سيدي المخفي بإقليم تاونات، وكانت تعيش قيد حياتها بالدوار نفسه، مكرسة جهودها الفنية لخدمة فن الطقوقة الجبلية وفن أعيوع.

تزوجت شامة الزَّاز وهي ابنة 14 سنة، قبل أن يتوفى زوجها بعد أربع سنوات من زواجهما ويتركها أرملة ترعى ابنين، أحدهما يعاني الإعاقة، لكن ذلك لم يمنعها من معانقة فن الطقطوقة الجبلية، فصدحت حنجرتها بالمواويل الجبلية في الأعراس ومناسبات الفرح والمهرجانات.

الفنانة شامة الزاز، الملقبة بـ"نجمة الشمال"، بصمت ذاكرة عشاق الطقطوقة الجبلية بأعمال فنية غزيرة، تم توثيقها في أزيد من 60 شريطا غنائيا، لتجد نفسها في آخر أيامها وحيدة تصارع المرض وتعيش التهميش والنسيان.

وكانت السلطة الإقليمية بتاونات ووزارة الثقافة قد تدخلتا مؤخرا للتكفل بعلاج الراحلة، حيث تم نقلها إلى المستشفى العسكري بالرباط الذي رقدت فيه لمدة تزيد عن شهر، قبل أن تعود إلى تاونات حيث فارقت الحياة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - mohamed الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:16
الله يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة اللهم امين انا لله وإنا إليه راجعون
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23
2 - BOULEVARD de HAMID الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:17
اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك يا ارحم الراحمين يارب العالمين.
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19
3 - hanancout الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:19
الله يرحمها ويتجاوز عليها انا لله وانا اليه راجعون
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17
4 - salou الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:20
اللهم اغفر وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم اللهم تغمضها برحمتك الواسعة وارزق اهلها وذويها واقاربها ومحبيها الصبر والسلوان وارحم جميع موتى المسلمين ياارحم الراحمين يارب العالمين
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16
5 - سعيد الريفي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:22
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان
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11
6 - البوهالي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:22
عليها وعلى غيرها ممن رحلوا من المسلمين واسع الرحمات ومن مات ماتت ألقابه ولن ينفعه إلا ما قدم من عمل صالح
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11
7 - أزرار محمد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:23
اللهم اغفر لها و ارحمها . و ارحم اموات المسلمين اجمعين.
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8 - مبارك الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:25
الله ارحمها ادخلها فسيح جناته يارب العالمين
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9
9 - رفيق علال الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:25
إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمها
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10 - reda الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:25
غفر الله لها والله يرحمها هي وجميع اموات المسلمين والمسلمات.
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9
11 - driss الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:26
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك وازرق أهلها الصبر والسلوان. هذه سنة الله في خلقه.
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8
12 - mansour الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:29
عزاؤنا واحد في المرحومة. انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله. اللهم ارحم موت المسلمين
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9
13 - ملاحظ الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:30
إن لله وإنا إليه راجعون.
رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جنانه، وألهم ذويها الصبر والسلوان.
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14 - salé الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:31
ان لله وان اليه راجعون
اللهم رحمها وغفر عنها سيىاتها.
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6
15 - العيون الشرقية الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:31
رحمه الله واسكنها فسيح جنانه.انا لله وانا اليه راجعون
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7
16 - Mounia الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:31
الله يرحمها ويغفر ليها و يسكنها فسيح جناتك يا الله،
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7
17 - FENANE الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:32
رحم الله فنانة الطقطوقة الجبلبة شامة قيدومة العيطة وحيوح الجبلية وتغمدها الله برحمته الواسعه وجعلها من الصالحات وبؤها مقعدا بالجنة وألهم اهلها وذويها المن والسلوان وكل نفس ذائقه الموت «إنا لله وإنا اليه راجعون»
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5
18 - يوسف بارصاوي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:34
رحم الله الفقيدة وانا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت اللهم اجعل قبرها روض من رياض الجنة
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4
19 - معتوهة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:34
لا اله الا الله ..انا لله و انا اليه راجعون ... كلنا ذاهبون و سعداتك يا فاعل الخير و الإحسان يا عابد الله كما ينبغي...
الله يرحم لالة شامة الزاز ❤⚘
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6
20 - rachid Tanger الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:35
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها و ارحمها واذخلها الجنة برحمتك يا ارحم الراحمين
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5
21 - المغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:37
إنا لله و إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت. رحمة الله الفقيدة و وأسكنها فسيح جناته. و ألهَم ذويها جميل الصبر و السلوان.
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22 - moha الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:39
يجب على وزارة الثقافة ان تعتني بالفنانين قبل المرض وتمنحهم مدخول شهري ليواجهوا صعوبة الحياة
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23 - مغربية تحب بلدها الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:40
إنا لله وإنا إليه راجعون ، اللهم ارحم الفقيدة واسكنها فسيح جنانك .
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24 - Ssidex الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:40
رحمها الله.
الإهمال، التهميش..... كما ورد في المقال
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25 - مصطفى الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:40
رحمها الله واسكنها فسيح جنانه والهم اهلها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.
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26 - رضوانلعلالي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:41
ان للاه وان اليه لا راجعون الله يرحمها عاشت واطربت الجمهور وماتت في صمت الله ولا الاه الا الله
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27 - Citoyenne الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:47
C'est une grande perte pour le monde du folklore marocain et de la taqtoqa eljabalia en particuler .Allah yarhamha ya rabbi
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28 - Amaghrabi الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:48
انا لله وانا اليه راجعون.الله ارحمها واغفرلها واكرم نزلها ووسع مدخلها وادخلها جنتك الواسعة يا ارحم الراحمين يا رب العالمين .امين.
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29 - مغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:49
نسأل الله لها الرحمة والمغفرة.
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30 - عبودي القنيطرة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:52
إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان وان لله وانا اليه راجعون.كانت فنانة بمعني الكلمة.
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31 - ورزازات الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:53
إنا لله وإنا إليه راجعون الله ارحمها ويوسع عليها اللهم نور قبرها يارب. الله ارحمها ويغفر لنا ولها.
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32 - حسن الاثنين 28 شتنبر 2020 - 20:56
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك ولا حول ولا قوة إلا بالله. انا لله وانا اليه راجعون.
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