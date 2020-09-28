24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:16
|13:23
|16:42
|19:20
|20:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"
- جمعية أميناتو حيدر
- كورونا يقتل 44 شخصاً بالمغرب .. والحالات الخطيرة تبلغ 415
- تمساح البيدوفيليا
- تونس والجزائر تطالبان بحلّ سياسي للأزمة الليبية
صيادلة يطالبون بالمساهمة في الفحوصات السريعة ضد "كورونا" (5.00)
وزير عدل سابق: هذه سلبيات الجمْع بين الشباب والكبار في السجون (5.00)
"فيديوهات الحريڭ" تتناسل .. وسواحل الشّمال تجذبُ مهاجرين مغاربة (5.00)
الناجي: المغرب يعدّد الشراكات للظفر بلقاح ناجع ضد "كوفيد - 19" (5.00)
- البوليساريو تتحدى الأمم المتحدة بتجييش مدنيين ومسلحين بالكركرات - (95)
- تسجيلات تكشف مخطط البوليساريو للاستيلاء على معبر الكركرات - (92)
- عودة ظاهرة "روتيني اليومي" تسائل المنظومة الاجتماعية بالمغرب - (91)
- قضية الطفلة نعيمة .. عتاب حقوقي يواجه ازدواجية التعامل الإعلامي - (75)
- المتعاقدون يُواجهون "تجاهل" أمزازي بإضراب وينشدون "التّوظيف" - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفنانة شامة الزاز تترجل عن خشبة الفن والحياة
توفيت أيقونة الطقطوقة الجبلية شامة الزاز عن عمر يناهز 71 سنة، مغرب الإثنين، بعد إدخالها عصر اليوم ذاته المستشفى الإقليمي لتاونات وهي في حالة حرجة جراء مضاعفات صحية ناجمة عن مشكلات مرضية على مستوى صمامات القلب.
والفنانة البدوية والعصامية شامة الزاز، التي شاركت الفنان الراحل محمد العروسي الكثير من حفلاته وأغانيه، من مواليد دوار الروف بجماعة سيدي المخفي بإقليم تاونات، وكانت تعيش قيد حياتها بالدوار نفسه، مكرسة جهودها الفنية لخدمة فن الطقوقة الجبلية وفن أعيوع.
تزوجت شامة الزَّاز وهي ابنة 14 سنة، قبل أن يتوفى زوجها بعد أربع سنوات من زواجهما ويتركها أرملة ترعى ابنين، أحدهما يعاني الإعاقة، لكن ذلك لم يمنعها من معانقة فن الطقطوقة الجبلية، فصدحت حنجرتها بالمواويل الجبلية في الأعراس ومناسبات الفرح والمهرجانات.
الفنانة شامة الزاز، الملقبة بـ"نجمة الشمال"، بصمت ذاكرة عشاق الطقطوقة الجبلية بأعمال فنية غزيرة، تم توثيقها في أزيد من 60 شريطا غنائيا، لتجد نفسها في آخر أيامها وحيدة تصارع المرض وتعيش التهميش والنسيان.
وكانت السلطة الإقليمية بتاونات ووزارة الثقافة قد تدخلتا مؤخرا للتكفل بعلاج الراحلة، حيث تم نقلها إلى المستشفى العسكري بالرباط الذي رقدت فيه لمدة تزيد عن شهر، قبل أن تعود إلى تاونات حيث فارقت الحياة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جنانه، وألهم ذويها الصبر والسلوان.
اللهم رحمها وغفر عنها سيىاتها.
الله يرحم لالة شامة الزاز ❤⚘
الإهمال، التهميش..... كما ورد في المقال