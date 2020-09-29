24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "تنسيقية ممرضين" تعزز المشهد النقابي للصحة
- وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"
- الوداد البيضاوي يتحرك من أجل استقدام أيوب لكحل
- تقليصُ المشاركة وتغيير القيادة يشعلان النقاش داخل "البيجيدي"
- إحباط تهريب شحنة من الكوكايين في ميناء طنجة
صادرات الأسمدة تدعم رقم معاملات الفوسفاط أمام تداعيات "كورونا" (5.00)
قضية "ولد الخريبكي".. فريق إعلامي يدافع عن بارون "الخمور الفاسدة" (5.00)
وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاماَ (5.00)
المغرب يسعى إلى ضمان التوازنات المالية بسياسة تقشفية حازمة (5.00)
- توقيف أب افتض بكارة ابنته القاصر بأولاد تايمة - (94)
- المغاربة يرمون 30 مليون خبزة كل يوم في القمامات أو الأعلاف - (83)
- مدريد تُرسل طلبات "عاجلة" إلى الرّباط لترحيل 400 قاصر مغربي - (63)
- وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاماَ - (53)
- المغرب يسجل 1422 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك: شامة الزاز رائدة فن العيطة الجبلية بالمغرب
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الفنانة شامة الزاز.
وأكد الملك في هذه البرقية أنه "تلقينا بعميق التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمولة بعفو الله ورضاه، الفنانة شامة الزاز، أحسن الله قبولها إلى جواره".
ومما جاء في برقية الملك: "وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرتها الفنية الكبيرة، ولجميع عشاق ومحبي الراحلة عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا، في فقدان إحدى رائدات فن العيطة الجبلية ببلادنا التي ساهمت بأدائها الفني المتميز في صيانة وإثراء هذا الموروث الغنائي المغربي الأصيل".
وقال الملك في هذه البرقية: "الله العلي القدير نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الفقيدة المبرورة خير الجزاء على ما قدمته من جليل الأعمال، ويتقبلها في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان.