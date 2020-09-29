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الرئيسية | فن وثقافة | الملك: شامة الزاز رائدة فن العيطة الجبلية بالمغرب

الملك: شامة الزاز رائدة فن العيطة الجبلية بالمغرب

الملك: شامة الزاز رائدة فن العيطة الجبلية بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:05

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة الفنانة شامة الزاز.

وأكد الملك في هذه البرقية أنه "تلقينا بعميق التأثر النبأ المحزن لوفاة المشمولة بعفو الله ورضاه، الفنانة شامة الزاز، أحسن الله قبولها إلى جواره".

ومما جاء في برقية الملك: "وبهذه المناسبة الأليمة، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولأسرتها الفنية الكبيرة، ولجميع عشاق ومحبي الراحلة عن أحر تعازينا وأصدق مواساتنا، في فقدان إحدى رائدات فن العيطة الجبلية ببلادنا التي ساهمت بأدائها الفني المتميز في صيانة وإثراء هذا الموروث الغنائي المغربي الأصيل".

وقال الملك في هذه البرقية: "الله العلي القدير نسأل أن يلهمكم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يجزي الفقيدة المبرورة خير الجزاء على ما قدمته من جليل الأعمال، ويتقبلها في عداد الصالحين من عباده، المنعم عليهم بالجنة والرضوان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - كمال الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:15
شكرا جلالة الملك على التعزية والمواساة بادرة طيبة حفظكم المولى ورعاكم
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2 - Zak de casa الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:24
عزاؤنا وعزاؤكم واحد في هذا المصاب الجلل وطيب الله تراها.
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3 - عثمان تناتي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:28
رحم الله الفقيدة المرحومة شامة الزازواسكناها فسيح جنانه وأن إليه واليه راجعون اقدم تعازي الحارة إلى أسرة الفقيدة نسأل الله ان يلهمكم الصبر والسلوان وحسن العزاء
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5
4 - الخميس الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:32
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمها الله تعالى واسكنها فسيح جناته.
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