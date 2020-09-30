لحلو يمتنع عن الاستفادة من "الدعم الاستثنائي"

هسبريس من الرّباط

بعد الجدل الذي أعقب إعلان وزارة الثقافة والشباب الرياضة عن لائحة الدّعم الاستثنائي للمشاريع الفنية، قرّر الفنان نعمان لحلو "توقيف عملية الإنتاج" و"الامتناع عن الاستفادة من الدعم".

وطالب نعمان لحلو الوزارة الوصيّة بتحويل المنحة المخصصة لمشروعه الفني، إن شاءت، الى صندوق تدبير جائحة "كوفيد-19".

وكتب نعمان لحلو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تعاقدنا منذ عقود على الوصال الفني والإنساني على أساس الوضوح والشفافية، ولأن الموقف يستدعي المصارحة؛ فإني التزاما بذات المبدأ ووفاء لما تقاسمناه من مصداقية، وحرصا على الإبقاء على محبة المغاربة، ودعمهم الذي يغنيني عن كل أنواع الدعم المادية والعينية؛ أعلن من خلالكم للرأي العام امتناعي عن أخذ الدعم، مع توقيف تنفيذ الإنتاج لأعمالي الفنية في الوقت الراهن، رغم أن دعم الدول للمشاريع الثقافية والرياضية والفنية مقاربة تتسم بالعمومية على المستوى العالمي".

وأضاف لحلو أنّه قد اتّخذ هذا القرار "رغم أن مِنَح هذا النوع من الشراكات في الإنتاج تذهب افتراضا لدعم الإنتاج"، ورغم اشتغاله "في إطار ممأسس يحقق الشفافية الضريبيّة، ويضمن العيش لمجموعة من الأسر، وتفاديا لأية حساسيات قد تصدر من بعض الزملاء الفنانين الذين لم يستفيدوا هاته السنة".

وواصل قائلا: "احترامي للمغاربة وارتقائي بهم ومن أجلهم، وحرصي على عدم التموقع في مناطق مشبوهة، وحتى لا يكون هناك أي سوء تقدير أو فهم أو تأويل؛ اتخذتُ قراري بتوقيف عملية الإنتاج وامتناعي عن الاستفادة؛ مطالبا الوزارة أن تحول المنحة المخصصة لمشروعي الفني، إن هي شاءت، إلى صندوق كوفيد-19".

تجدر الإشارة إلى أنّ لائحة المشاريع الحاصلة على دعم وزارة الثقافة والشباب والرياضة ضمّت مجموعة من الأسماء والمجموعات في مجالات الموسيقى والمسرح واقتناء اللّوحات التشكيلية والمعارض وفنون العرض، من بينها الفنان نعمان لحلو الذي حصلت مشاريعه الفنية على دعم قيمته 160 ألف درهم، قبل أن يعلن امتناعه عن الاستفادة منه.