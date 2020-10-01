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كُتّاب وآراء
مسكر يتخلّى عن دعم "الوزارة" بسبب "الجمهور"
أعلن الفنان المغربيّ سعيد مسكر تخليه عن مبلغ الدّعم المخصّص لمشروعه الفني، المعلَن عنه في لائحة الدعم الاستثنائيّ لوزارة الثقافة والشباب والرياضة.
ويأتي هذا الموقف بعد الجدل الذي أعقب نشر الوزارة الوصيّة لائحة المشاريع الفنية التي اختارتها لجان الانتقاء للحصول على الدعم الاستثنائي.
وكتب مسكر: "أشكر السيد وزير الثقافة المحترم على ثقته في المشروع الذي تقدّمتُ به للاستفادة من دعم الوزارة المخصَّص للموسيقى والغناء. وألتمس، بكلّ أدب واحترام وبعيدا عن أيّ خلفيّة، تحويل هذا الدعم للمساعدة في إنشاء مرافق حيوية وضرورية في المناطق الأكثر حاجة وتضرّرا، في هذه الظروف التي نعيشها حاليا".
ويقول سعيد مسكر، في حديث مع هسبريس، إنّ السبب الذي دفعه إلى التّراجع عن نيل دعم مشروعه الفني هو "الجمهور".
ثم يضيف: "على الرغم من أنّ الوزارة قامت بما عليها، وأعطت دعما للفنانين في الجائحة التي يتضرّر منها الكلّ؛ فإن للجمهور حقّه، وهو مهمّ عندي كثيرا".
ويزيد الفنان المغربي موضّحا أنّ الدعم لَم يكن موجّها إلى الأشخاص، بل هو موجّه "إلى العمل به، وتشغيل النّاس في إطاره؛ فالكثير من الموسيقيين لا يشتغلون".
وعلى الرغم من تخلّيه عن مبلغ الدّعم، يقول سعيد مسكر إنّه سيموّل عمله من ماله الخاص، ويضيف: "سأُخرِج الأغاني الأربع، وأؤدي واجبي، وسأكمل ما تعاقدت عليه مع الوزارة"، متمنيا أن تنتهي الجائحة قريبا، وينتهي معها تضرّر المشتغلين بالقطاع الفني المتوقّفين عن العمل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
و هناك الكثير من الفنانين الذين يعيشون عيشة مزرية و يستحقون هذا الدعم