24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية" (5.00)

  2. إلى السيد مدير قناة تامازيغت (5.00)

  3. المغرب يخلّد ذكرى عمليات جيش التحرير بالشمال (5.00)

  4. وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا (5.00)

  5. عمال النسيج يحتجون ويتهمون الحكومة بالتفرج على قرارات التشريد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | مسكر يتخلّى عن دعم "الوزارة" بسبب "الجمهور"

مسكر يتخلّى عن دعم "الوزارة" بسبب "الجمهور"

مسكر يتخلّى عن دعم "الوزارة" بسبب "الجمهور"
هسبريس من الرباط
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 19:40

أعلن الفنان المغربيّ سعيد مسكر تخليه عن مبلغ الدّعم المخصّص لمشروعه الفني، المعلَن عنه في لائحة الدعم الاستثنائيّ لوزارة الثقافة والشباب والرياضة.

ويأتي هذا الموقف بعد الجدل الذي أعقب نشر الوزارة الوصيّة لائحة المشاريع الفنية التي اختارتها لجان الانتقاء للحصول على الدعم الاستثنائي.

وكتب مسكر: "أشكر السيد وزير الثقافة المحترم على ثقته في المشروع الذي تقدّمتُ به للاستفادة من دعم الوزارة المخصَّص للموسيقى والغناء. وألتمس، بكلّ أدب واحترام وبعيدا عن أيّ خلفيّة، تحويل هذا الدعم للمساعدة في إنشاء مرافق حيوية وضرورية في المناطق الأكثر حاجة وتضرّرا، في هذه الظروف التي نعيشها حاليا".

ويقول سعيد مسكر، في حديث مع هسبريس، إنّ السبب الذي دفعه إلى التّراجع عن نيل دعم مشروعه الفني هو "الجمهور".

ثم يضيف: "على الرغم من أنّ الوزارة قامت بما عليها، وأعطت دعما للفنانين في الجائحة التي يتضرّر منها الكلّ؛ فإن للجمهور حقّه، وهو مهمّ عندي كثيرا".

ويزيد الفنان المغربي موضّحا أنّ الدعم لَم يكن موجّها إلى الأشخاص، بل هو موجّه "إلى العمل به، وتشغيل النّاس في إطاره؛ فالكثير من الموسيقيين لا يشتغلون".

وعلى الرغم من تخلّيه عن مبلغ الدّعم، يقول سعيد مسكر إنّه سيموّل عمله من ماله الخاص، ويضيف: "سأُخرِج الأغاني الأربع، وأؤدي واجبي، وسأكمل ما تعاقدت عليه مع الوزارة"، متمنيا أن تنتهي الجائحة قريبا، وينتهي معها تضرّر المشتغلين بالقطاع الفني المتوقّفين عن العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - عباس فريد الخميس 01 أكتوبر 2020 - 20:23
فضيحة من العيار الثقيل ودليل على سياسة الريع وتكريس الحكرة والاستفزاز والاحتقار والاذلال التي تعتمدها المنظومة المتحكمة منذ عشرات السنين !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
2 - محلل الخميس 01 أكتوبر 2020 - 20:24
حبد لو تم اعطاء هدا الدعم المتخلى عنه إلى الفنانين لما فحالهمش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - rachida الخميس 01 أكتوبر 2020 - 20:36
السلام عليكم.هههه هذا يعني أنه لولا ضغط الجمهور خوفا من أن لا تفقده لأنه بدون جمهور الفنان لا يساوي شيئا لما تنازلت عن ذلك الدعم للمرافق الحيوية والمتضررة في المناطق الأكثر حاجة وتضررا.اذن لولا ضغط الجمهور لأصبحت تلك المناطق في مهب الريح.نظن أن الإنسان يتنازل عن شيء يملكه من أجل أن يرحم به غيره بالفعل لكن إتضح أنه يتنازل عليه فقط من أجل مصلحته هو كي لا يتضرر وليس من أجل أن يساعد به غيره.أصلا لو كانت تلك المناطق المتضررة تهمك من الأصل وتريد لها الخير لما تقدمت بعرضك هذا للوزارة كي تجني منها أموالا طائلة ولكن من أجل مصلحتك كي لا تفقد جمهورك تنازلت وليس من أجل تلك المناطق.فقدت الرحمة في هذا الزمان الغريب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - شافيعي بديعة الخميس 01 أكتوبر 2020 - 20:36
بدوري أحيي الفنان موسكير على مغربيته و على قناعته التي تتجلى عن تخليه على الدعم
و هناك الكثير من الفنانين الذين يعيشون عيشة مزرية و يستحقون هذا الدعم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - اتبعو مسكير الخميس 01 أكتوبر 2020 - 20:38
نتمنى أن يتبع الفنانون الاخرون ماقام به مسكر و ترجع الاموال إلى من يستحقها فعلا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.