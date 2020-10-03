24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مشروع قانون "هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة" يجلب مخاوف برلمانيين (5.00)

  2. رسمياً .. الجولة الثانية من "المفاوضات الليبية" تنطلق في بوزنيقة (5.00)

  3. ترامب يحكم أمريكا من الحجر الصحي داخل مركز طبي عسكري (5.00)

  4. حملة كنز الدار (4.00)

  5. المغرب وأمريكا يوقعان اتفاقاً عسكرياً تاريخياً يمتد على عشر سنوات (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | المسابقة الوطنية للقراءة تعود في دورتها السابعة

المسابقة الوطنية للقراءة تعود في دورتها السابعة

المسابقة الوطنية للقراءة تعود في دورتها السابعة
هسبريس من الرباط
السبت 03 أكتوبر 2020 - 11:20

يتجدّد موعد الأطفال والشباب المغاربة محبّي القراءة مع مسابقة الجائزة الوطنية للقراءة في دورتها السابعة.

وأعلنت شبكة القراءة بالمغرب فتح باب المشاركة في المسابقة للمترشحين المتراوحة أعمارهم بين 8 سنوات و26 سنة، قصد "ترسيخ فعل القراءة في المجتمع".

وتنظَّم المسابقة بدعم وشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وبتعاون مع الأكاديميات والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ويفتح باب المشاركة باللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، أو لغة أخرى. وتمر الجائزة بأربع مراحل، محلية وإقليمية وجهوية فوطنية. وتعلن نتائج المرحلة الأخيرة في حفل خاص ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، شهر فبراير من السنة المقبلة 2021.

كما فتحت شبكة القراءة بالمغرب، في الإطار ذاته، أبواب المشاركة في المسابقة الوطنية لأحسن ناد للقراءة، محدّدَة آخر أجل لاستقبال ترشيحات هذه المسابقة في يوم 30 دجنبر المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.