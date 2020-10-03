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كُتّاب وآراء
المسابقة الوطنية للقراءة تعود في دورتها السابعة
يتجدّد موعد الأطفال والشباب المغاربة محبّي القراءة مع مسابقة الجائزة الوطنية للقراءة في دورتها السابعة.
وأعلنت شبكة القراءة بالمغرب فتح باب المشاركة في المسابقة للمترشحين المتراوحة أعمارهم بين 8 سنوات و26 سنة، قصد "ترسيخ فعل القراءة في المجتمع".
وتنظَّم المسابقة بدعم وشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وبتعاون مع الأكاديميات والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.
ويفتح باب المشاركة باللغات العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، أو لغة أخرى. وتمر الجائزة بأربع مراحل، محلية وإقليمية وجهوية فوطنية. وتعلن نتائج المرحلة الأخيرة في حفل خاص ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب والنشر، شهر فبراير من السنة المقبلة 2021.
كما فتحت شبكة القراءة بالمغرب، في الإطار ذاته، أبواب المشاركة في المسابقة الوطنية لأحسن ناد للقراءة، محدّدَة آخر أجل لاستقبال ترشيحات هذه المسابقة في يوم 30 دجنبر المقبل.