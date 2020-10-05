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الرئيسية | فن وثقافة | الفنانة سلوى الشودري تغني لفلسطين "يمّا العزم"

الفنانة سلوى الشودري تغني لفلسطين "يمّا العزم"

الفنانة سلوى الشودري تغني لفلسطين "يمّا العزم"
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 10:26

من إنتاج مؤسسة "سيدة الأرض" برام الله بفلسطين، وثلة من الفنانين المغاربة والفلسطينيين، أصدرت الفنانة المغربية سلوى الشودري أغنية تحمل عنوان "يما العزم ما غاب"، من ألحانها وأدائها، وكلمات الشاعر الفلسطيني سامي مهنا.

وعن هذه الأغنية يقول المفكر الفلسطيني أحمد بشير العيلة: "أن تؤمن بقضية فأنت صاحب رسالة، وإن وصل الإيمانُ إلى الحب فأنت قد منحت الرسالةَ أجنحةً ومكّنتها من تجاوز المكان، أما إن غنيتها وغنيت لها فأنتَ قد منحت الرسالة فضاءً أوسع لتحلق وتؤثر، كيف لا.. وفي الموسيقى سحر الانسكاب في الروح، وقدرة على إنبات المزيد من الجذور في تربة الوجود حيث يكون لتلك القضية أصلٌ ثابت وفرعٌ باسق".

ويضيف "هذا تماما ما أكدته الفنانة المغربية سلوى الشودري في عملها الجديد المعنون بـ"يما العزِمْ ما غاب"، من إنتاج مؤسسة "سيدة الأرض" الفلسطينية، وهي تتغنى بالوجع الفلسطيني المغموس بوجع الأمة كلها، شامها ويمنها وعراقها ولبنانها وليبياها. هي تحكي بكل هذا الغناء أن جرح فلسطين لم يعد منفرداً بربابةٍ باكية في ركن الأمة، بل صار هذا الجرح سمفونية متكاملة من الآلام في الجسد والروح. الأمة العربية كلها تنزف اليوم، ومن لنا غير الغناء كاشفاً زوايانا المعتمة".

واستطرد العيلة متحدثا عن هذا العمل الفني: "هي أغنية دلالية بكل معنى الكلمة، فهي تعبير صادق عن المرحلة، وندرك ذلك من التقابل المبنية عليه لازمتها (الكوبليه)، بين الإصرار على بقاء العزيمة في نداءٍ موجع (يما) مقابل الزمن الخائن الذي طعن الشعب الفلسطيني في ظهره".

يذكر أن الإخراج الموسيقي قام به الموزع والملحن كريم السلاوي، بينما كان عزف الكمان لإلياس الحسيني، والقانون والكوله لرشدي المفرج، فيما قام بالإخراج والتصوير محمد سعيد الدردابي، والمونتاج الفنان الفلسطيني المهندس خالد مهنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - تحرر النساء و عبودية الرجال الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 11:24
تبارك الله. تحقق النساء ما يعجز أو يتقاعس عنه الرجال. قصة عائشة الحرة معروفة في تاريخ الأندلس قبيل و بعد سقوط غرناطة و الأندلس نهائيا. يحترمها و يقدرها الإسبان كثيرا لأنها جزء من تاريخهم المجيد؛ و لو انتمت للطرف الآخر من هذا التاريخ. في الحرب، الخصومة و السباق من أجل المجد تطغى على العداوة باسم الشعور العدائي. الغاية أهم من المحرك. لذلك في الحرب و السلام الخصوم و الأعداء يحترمون فقط الكبار لأن عظمتهم مرتبطة بجدية الأخطار و المقاومة و المناورة التي يعدها لهم الطرف الآخر. لذلك الطرف الضعيف و الخنوع و المستسلم لا يلقى و لا يقطف و لا يجني إلا الاحتقار و الإهانة و العبودية. عدوه ينتشي بالفوز و النصر السهل و يتحسر على الجائزة السهلة و المجانية؛ و يتمنى لو كان أمام ند حقيقي. أما المستسلم حتى من دون التلويح بالقتال فيرضى بالدونية و البكاء على نهج آخر ملوك غرناطة أبو عبد الله الصغير؛ الذي بكى وطنا و كرامة لم يحافظ عليهما مثل الرجال على حد قول والدته عائشة الحرة. تتحرر النساء و يتلذذ الرجال بالعبودية.
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2 - احمد الحنصالي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 11:33
من يعتقد ان فلسطين ستحرر بالغناء او بالدعاء بعد صلاة الجمعة فهو يحلم احلام اليقظة. اتحدى اي كان ان يذكر لي اسم بلد تتحر من الاستعمار بواسطة الغناء. كفانا من الغباء.
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