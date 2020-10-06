24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5707:2213:2116:3519:0920:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بوريطة: أطراف المفاوضات الليبية تقترب من توقيع "اتفاق تاريخي" (5.00)

  2. إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا‎ (5.00)

  3. السلطات تداهم معملا للعسل و"ماء الحياة" ببيوكرى (5.00)

  4. "عروبة البربر" .. كتاب يقتفي أثر أصول قبائل أمازيغيّة إلى اليمن (5.00)

  5. لباس المرأة الأمازيغية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | ‪حملات افتراضية تنادي بإعادة فتح المكتبات المغربية

‪حملات افتراضية تنادي بإعادة فتح المكتبات المغربية

‪حملات افتراضية تنادي بإعادة فتح المكتبات المغربية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 10:47

مُواصلة امتدادها الافتراضي، تستمر حملات مطالبة السلطات بفتح الفضاءات العمومية لتشمل هذه المرة المكتبات والخزانات بمختلف مدن البلاد، فقد عبر العديد من الأساتذة والكتاب عن استعدادهم لاحترام جميع التدابير الصحية في حالة إعلان الإجراء.

ومنذ بداية حالة الطوارئ الصحية شهر مارس الماضي، أقدمت السلطات على إغلاق العديد من الفضاءات الثقافية، من بينها المكتبات والمسارح ودور السينما والمتاحف، خشية تفشي جائحة كوفيد 19، لكن إعادة فتح بعض الأماكن (مقاهي - مساجد) شجع مطالب تعميم الإجراء.

وعمق ضعف حضور المكتبات إلكترونيا على الصعيد الوطني أزمة الراغبين في الاطلاع على مراجع تساعدهم في التحصيل والبحث العلميين، إذ أكد العديد ممن التقت بهم هسبريس بعثهم رسائل إلكترونية إلى المكتبات دون جواب.

ودعا عبد النبي الحري، أستاذ الفلسفة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى فتح المكتبات الوطنية والجامعية، مع إلزام الباحثين المرتفقين بالتدابير الصحية الوقائية، محذرا من تراجع البحث العلمي، ومشيرا إلى أن المكتبات غير مؤهلة لتقديم خدماتها عن بعد.

ويواجه الطلبة والأساتذة الباحثون تحديات كبيرة في إتمام منجزاتهم المعرفية، وذلك بعد الإغلاق التام الذي شمل مؤسسات بحثية ومكتبات تضم مراجع نادرة أو باهظة الثمن، كانت توفرها بشكل مجاني للزوار والمنخرطين.

وإلى حدود كتابة هذه الأسطر، مازالت وزارة الثقافة دون خطوة في هذا الاتجاه، لكن حلها الأزمة المالية التي تمر منها العديد من الإنتاجات الفنية الغنائية دفع المهتمين بفتح المكتبات إلى مواصلة الحملة، في أفق الاستجابة في الأيام المقبلة.

وحسب تصريحات متطابقة لمتصلين بالمكتبات، فإن رد القائمين عليها لا يتجاوز غياب أدنى فكرة إلى حدود الساعة عن موعد فتح الأبواب، وهو ما يزيد ضبابية المشهد أمام الطلاب المرتقب عودتهم إلى الجامعات في غضون أيام.

ويطالب الباحثون بتمكين المكتبات والمتاحف وغيرها من الفضاءات الثقافية من الحظوظ نفسها مقارنة ببقية الفضاءات العمومية؛ وذلك بإعطائها حق استقبال 50 في المائة من الزوار، والسهر العادي على احترام التدابير الوقائية المعروفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - salaw الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:29
الرجاء حلو المكتبات والمساجد وزيد وزيد حيث مرضنا باللكتئاب لاخدمة والا معين غير الله ومرضنا بقلة الشيء وماعندنا حتى المادة باش نسافرو ياربي نلقاو غير ماناكلو وحلو مباشرة ولا افتراضيات والاحتياط واخذينو والفيروس اما غادي ينقص او يزيد مع لاكريب لاقدر الله فباراكا علينا من السدان مع الثلاثة زيدو للناس حتى للثامنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - Zak الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:51
حلوا بيوت الله هي الأولى. في أمريكا و أوروبا بيوت الله كلها مفتوحة و المغرب اللي دولة إسلامية سادنها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.