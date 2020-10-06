إصدار جماعي يتناول المجال والمجتمع والتراث

أيوب صدور من تطوان

صدر حديثا، ضمن منشورات دار القرويين للنشر والتوزيع بالقنيطرة، كتاب جديد بعنوان: "شذرات من تاريخ المغرب المجال والمجتمع والتراث"، وهو مؤلف جماعي يقع في 220 صفحة، شارك في إنجازه عدد من الدكاترة والباحثين الشباب في مجال التاريخ.

ويسلط الإصدار الجديد الضوء على مجال جديد من تاريخ المغرب الغني، الضارب بجذوره عميقا في قلب الحضارة الإنسانية بحكم موقعه الاستراتيجي القريب من أوروبا والمشرف على تقاطع البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلنطي، ما جعل منه مهدا لالتقاء وتقابل أعراق بشرية مختلفة السِحن والألسن والثقافات، بعد أن تقاطرت عليه هجرات متباينة الانتماء، منها العربية والأندلسية والسودانية... امتزجت بساكنة أمازيغية استوطنت المنطقة منذ فجر التاريخ، الأمر الذي أفرز فسيفساء بشرية وثراء ثقافيا وحضاريا لا يمكن اختزاله بكلمة أو كلمتين، حسب تعبير جرمان عياش.

وتشير افتتاحية الكتاب إلى الإغراء الذي يمارسه تاريخ المغرب على الباحثين الراغبين في اكتشاف إحدى حلقاته المتراصة؛ إذ حاول الباحثون من خلال هذا العمل الجديد إثارة جملة من قضايا تاريخ البلاد، تفاوتت مجالاتها وتباينت فتراتها الزمنية، ابتداء من العصر الوسيط مرورا بالحديث وصولا إلى الفترة المعاصرة، من خلال اثنتي عشرة مساهمة أثثت دفتي هذا الكتاب.

ويتضمن الإصدار الجماعي أربعة محاور؛ عني أولها بدراسة لمحات من تاريخ الأوبئة التي عصفت بالمغرب وساكنه، وكذا طرق مكافحتها اعتمادا على سبل تقليدية أحيانا، وعلمية أحيانا أخرى مزجت بين الطب والعطارة.

أما المحور الثاني فانصب على إثارة جملة من القضايا الفكرية والتراثية من مخطوط وعلوم عقلية وأخرى نقلية متوارثة، فيما خصص المحور الثالث للحديث عن بعض القبائل المغربية في علاقتها بالمجال المعيش وتفاعلها مع مختلف المتغيرات السياسية والاقتصادية.

واهتم المحور الرابع بمجموعة من الأحداث السياسية والعسكرية التي عاشها المغرب زمن الحماية الفرنسية، بعد بروز سلسلة من المقاومات القبلية لأولى جحافل الاستعمار ربيع 1911. هذا إلى جانب تسليط الضوء على بعض التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عاصرها المغاربة إبان الاحتلال الفرنسي.

جدير بالذكر أن "شذرات من تاريخ المغرب" شارك في إنجازه ثلة من الباحثين الشباب في مجال التاريخ، أمثال لبنى العمـاري ومحمد أجـردي وعبد الواحد ابليبلة ومحسن بووشـن، بالإضافة إلى ياسين زواكي وابراهيم بحيات وعبد اللطيف ابوريشة وابراهيم الهـرام ووليد كـرم ومحمد الكـرادي ومحسـن الشركة ومنير الصديقـي.