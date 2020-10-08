الشاعرة الأمريكية غلوك تحرز جائزة نوبل للآداب

هسبريس - د.ب.أ

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم، اليوم الخميس، فوز الأمريكية لويز غلوك بجائزة نوبل للأدب لعام 2020.

وأوضحت اللجنة أن الشاعرة استحقت الجائزة "لصوتها الشعري الواضح، والذي يجعل بجماله الشديد الوجود الفردي عالميا".