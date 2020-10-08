24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفول السوداني بالعوامرة (5.00)

  2. خبير اقتصادي: تمديد "الطوارئ" وارد .. والعودة إلى "الحجر" مستحيلة (5.00)

  3. وهبي يتهم "البيجيدي" بالتهافت السياسي في تعديل القاسم الانتخابي (5.00)

  4. حملة تستهدف مئات الضيعات الفلاحية بجهة سوس (5.00)

  5. الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقق في "مقتل نعيمة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | الشاعرة الأمريكية غلوك تحرز جائزة نوبل للآداب

الشاعرة الأمريكية غلوك تحرز جائزة نوبل للآداب

الشاعرة الأمريكية غلوك تحرز جائزة نوبل للآداب
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 12:30

أعلنت الأكاديمية السويدية للعلوم، اليوم الخميس، فوز الأمريكية لويز غلوك بجائزة نوبل للأدب لعام 2020.

وأوضحت اللجنة أن الشاعرة استحقت الجائزة "لصوتها الشعري الواضح، والذي يجعل بجماله الشديد الوجود الفردي عالميا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.