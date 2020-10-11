24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|11
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:01
|07:26
|13:19
|16:30
|19:03
|20:17
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فيلم "البابوان".. تحفة بصرية تُقابل تديّن الإنسان أمام "الدوغمائية"
- "من مقاول إلى مقاوم للسرطان" .. سيرة تحكي طموحات شاب مغربيّ
- "كورونا" يخفض واردات شركات مغربية من الملابس الجاهزة التركية
- ماكرون و"الانعزالية الإسلامية" .. ورقة انتخابية وصراعات هوياتية
- نرد كورونا
رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يعود إلى السكن في قصر الرباط (2.00)
تشكيك المغاربة ينتقل إلى "لقاح كورونا" .. مؤامرة وأغراض ربحية (1.00)
عزاوي: تقاعد البرلمانيين "ريع سياسي" .. والمطالب ليست شعبوية (1.00)
- تشكيك المغاربة ينتقل إلى "لقاح كورونا" .. مؤامرة وأغراض ربحية - (97)
- المغرب يسجل 3443 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (92)
- "الاستقلال" ينقّط الحكومة .. 7% من المغاربة يثقون في العثماني - (65)
- عزاوي: تقاعد البرلمانيين "ريع سياسي" .. والمطالب ليست شعبوية - (57)
- مراجعة المناصب العُليا .. توجيهات ملكية تروم إنهاء "وْزيعة الأحزاب" - (52)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الفنان المغربي حمادي التونسي ينتقل إلى دار البقاء
تُوفي الفنان الممثل وكاتب الكلمات المغربي حمادي التونسي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 سنة.
بداية التونسي في الميدان الفني كانت في العام 1954 حين انضم إلى فرقة الإذاعة والتلفزة المغربية، إضافة إلى انضمامه إلى "فرقة المعمورة" سنة 1959؛ وهي مجموعة مسرحية تعتبر من الأوائل بالمملكة، وقدم باكورة أعماله المسرحية "ثمن الحرية" عام 1957.
يعدّ الراحل حمادي التونسي، إضافة إلى بصماته المميزة كممثل، من أشهر كتّاب الكلمات المغاربة بما لا يقل عن 152 قطعة غنائية، وتعامل مع كبار الموسيقيين على الصعيد الوطني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (24)
صححه الألباني
هكذا هي طبيعة الحياة كما بين هذا الحديث الشريف،اللهم ارحمه وتجاوز عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين.
اللهم تجاوز عن سيئاته وادخله الجنة برحمتك يارب.
كان ينتمي للزمن الجميل مع العربي الذغمي ، حبيبة المذكوري ، عبدالرزاق حكم .....
الله يرحم الجميع ، فرقة الاذاعة والتلفزة كانت رائعة ومتميزة.
رحم الله الفنان حمادي التونسي،
البقاء لله رحمة الله على جميع المسلمين والمسلمات.
هذا هو حالنا مع دياولنا حتى إموت الفنان عاد إعترفوا بعطائاته. الراجل كاتب كلمات ممتاز. ولا أشادو بعطائه قيد حياته ابدا. ههه تيموت
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه