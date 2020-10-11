الفنان المغربي حمادي التونسي ينتقل إلى دار البقاء

هسبريس من الرباط

تُوفي الفنان الممثل وكاتب الكلمات المغربي حمادي التونسي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 سنة.

بداية التونسي في الميدان الفني كانت في العام 1954 حين انضم إلى فرقة الإذاعة والتلفزة المغربية، إضافة إلى انضمامه إلى "فرقة المعمورة" سنة 1959؛ وهي مجموعة مسرحية تعتبر من الأوائل بالمملكة، وقدم باكورة أعماله المسرحية "ثمن الحرية" عام 1957.

يعدّ الراحل حمادي التونسي، إضافة إلى بصماته المميزة كممثل، من أشهر كتّاب الكلمات المغاربة بما لا يقل عن 152 قطعة غنائية، وتعامل مع كبار الموسيقيين على الصعيد الوطني.