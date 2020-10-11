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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان المغربي حمادي التونسي ينتقل إلى دار البقاء

الفنان المغربي حمادي التونسي ينتقل إلى دار البقاء

الفنان المغربي حمادي التونسي ينتقل إلى دار البقاء
هسبريس من الرباط
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:10

تُوفي الفنان الممثل وكاتب الكلمات المغربي حمادي التونسي، اليوم الأحد، عن عمر يناهز 86 سنة.

بداية التونسي في الميدان الفني كانت في العام 1954 حين انضم إلى فرقة الإذاعة والتلفزة المغربية، إضافة إلى انضمامه إلى "فرقة المعمورة" سنة 1959؛ وهي مجموعة مسرحية تعتبر من الأوائل بالمملكة، وقدم باكورة أعماله المسرحية "ثمن الحرية" عام 1957.

يعدّ الراحل حمادي التونسي، إضافة إلى بصماته المميزة كممثل، من أشهر كتّاب الكلمات المغاربة بما لا يقل عن 152 قطعة غنائية، وتعامل مع كبار الموسيقيين على الصعيد الوطني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - رشيدة الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:22
ان لله وانا اليه راجعون فنان عنده بصمة خاصة فالاداعة صوته كان رائع الله يرحمه
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2 - saida الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:23
رحمه الله و أسكنه فسيح جناته.إنا لله و إنا إليه راجعون.
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3 - ام هاشم الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:24
رحم الله الفقيد انا لله و ان اليه راجعون
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4 - oubarimames الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:28
رحمه الله تعالى رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون
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5 - بستان الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:31
"جاء جبريل - عليه السلام - إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس".
صححه الألباني
هكذا هي طبيعة الحياة كما بين هذا الحديث الشريف،اللهم ارحمه وتجاوز عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين.
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6 - صلاح الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:33
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله وحده
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7 - مغربي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:39
تعازينا لأسرة الفقيد ، الله يرحمو ، إنا لله وإنا له لراجعون
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8 - Ben taib الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:40
الله إرحمو .
اللهم تجاوز عن سيئاته وادخله الجنة برحمتك يارب.
كان ينتمي للزمن الجميل مع العربي الذغمي ، حبيبة المذكوري ، عبدالرزاق حكم .....
الله يرحم الجميع ، فرقة الاذاعة والتلفزة كانت رائعة ومتميزة.
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9 - solaimanaqim الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:41
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
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10 - عبدالسلام من البيضاء، الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:42
رحم الله حمادي التونسي كان ممثلا مثقفا ومحترما كنا نستمتع لتمثيلياته داءما كل اسبوع عبر الإداعة الوطنية هو و نخبة من الممثلين المغاربة القدامى في فترة السبعينات والثمانينات فترة الطفولة والشباب انداك،،
رحم الله الفنان حمادي التونسي،
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11 - فؤاد ألمانيا الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:44
اللهم انه عبدك ابن عبدك ابن امتك كان يشهد ان لا إلاه إلا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك ؛ اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله.
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12 - elmouhim الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:46
. إنا لله وإنا إليه راجعون من خيرت الممثلين
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13 - متتبع الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:47
انا لله وانا اليه راجعون, اللهم اجعل قبره روضا من رياض الجنة وتجاوزعن سيئاته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان انك انت الغفورالرحيم.
البقاء لله رحمة الله على جميع المسلمين والمسلمات.
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14 - ali الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:49
الله يرحم و يغفر و يوسع عليه رحمه الله كان مخلصا لعمله امتعنا رحمه الله
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15 - Marrakech الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:50
ان الى الله و ان اليه راجعون... فنان راقي بمعنى الكلمة حتا بادواره البسيطة اللفت انتبه الكل بعفويته وطريقة كلامه نسال الله ان يجعل مثواه الجنة.
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16 - كوثر الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:52
فنان جميل من الزمن الجميل. اللهم ارحمه رحمة واسعة و اغفر له و تجاوز عنه و ثبته عند السؤال يا رب. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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17 - medmod الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:54
ان لله وان اليه راجعون نسال الله الرحمة والمغفرة والصبر والسلوان لاهله وجميع افراد عاءلته.
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18 - عبداللطيف الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:55
اللهم أغفر له وأرحمه وتجاوزعنه وأكرم نزله ووسع مدخله والهم ذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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19 - haninoubiad الأحد 11 أكتوبر 2020 - 14:59
الله ارحمو واغفر ليه.
هذا هو حالنا مع دياولنا حتى إموت الفنان عاد إعترفوا بعطائاته. الراجل كاتب كلمات ممتاز. ولا أشادو بعطائه قيد حياته ابدا. ههه تيموت
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20 - مصطفى الأحد 11 أكتوبر 2020 - 15:00
رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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21 - zin abidine الأحد 11 أكتوبر 2020 - 15:04
رحمه الله تعالى وغفر له واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون
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22 - محمد الأحد 11 أكتوبر 2020 - 15:16
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وان اليه راجعون
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23 - hamidimohamed الأحد 11 أكتوبر 2020 - 15:18
آن لله وإن اليه، راجعون رحمه الله واسكنه فسيح جنانه ممثل رائع، ومثقف وواعي، ومحترم الله، يرحمه ويغفرله ويجعل مثواه الأخير الى الجنة
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24 - بوعزة الأحد 11 أكتوبر 2020 - 15:23
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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