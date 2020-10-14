أول مجلة ثقافية تُعنى بآداب الجُزُر والأرخبيلات

هسبريس من الرباط

تمّ مؤخراً بجزيرة تينيريفي بجزر الكناري، الإعلان عن تأسيس مجلة تحمل اسم "تراس دي مار" (Trasdemar)، وهي أوّل مجلة متخصصة في آداب الجزر والأرخبيلات على صعيد العالم.

وجاء تأسيس هذه المجلة النوعية على يد ثلة من الأدباء والشعراء والمثقفين المقيمين بالأرخبيل الكناري وخارجه؛ ضمنهم باحث مغربي متخصص في أدب جزر الكناري.

وتزامن إعلان انطلاقة مجلة "تراس دي مار" الإلكترونية مع الذكرى الـ11 لوفاة الأديب الكناري خوسيه ماريّا ميّاريس سال، وهي من إصدارات الجمعية الثقافية "الضفاف الثلاث"، بدعم من الحكومة الكنارية في إطار برنامج تمويل المشاريع الثقافية على شبكة الإنترنت.

وتتطلّع المجلة إلى أن تكون جسراً ثقافياً يصل بين آداب مختلف الجزر والأرخبيلات عبر العالم. ويُشكّل هيئة تحريرها المؤسسون الثلاثة: الشاعر راميرو روسون (من تينيريفي) بصفته مديراً للمجلة، والأديبان الكناريان إيفان مينديث (من تينيريفي أيضاً) وسمير ديلغادو (من أصل لبناني) المقيمان في المكسيك، بالإضافة إلى عدد من المتعاونين من الشيلي وكوبا وبويرتو ريكو وجمهورية الدومينيكان والرأس الأخضر ونيوزيلاندا، وغيرها من الأرخبيلات الأخرى.

وتُقدِّم مجلة "تراس دي مار" لقُرّائها مواد منوَّعة ذات راهنية في الشعر والسرد، إضافة إلى المقالات والحوارات، ناهيك عن مشاركات نوعية من الفنانين التشكيليين الكناريين الذين ستُضفي لوحاتهم طابعاً خاصاً على مضامين المجلة.

كما سيتمُّ تخصيص مجال للتأمل النقدي حول الانتماء إلى الجزر والهوية الجزيرية، وهو أمر غير مسبوق عالمياً. هذا بالإضافة إلى إفراد محاور موضوعية متنوِّعة للهجرة والنوع وأدب الشباب والترجمة، وقسم خاص بإسهامات معهد "Neuroartes" الذي يُديره "Luc Delannoy" ويُعنى بدراسة العلاقة الكمية التي يُمكن أن تجمع بين عقل الإنسان والجهاز العصبي والوعي والجسد ومختلف التعبيرات الفنية.