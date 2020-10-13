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الرئيسية | فن وثقافة | الفنان المغربي سعد الله عزيز يرحل إلى دار البقاء

الفنان المغربي سعد الله عزيز يرحل إلى دار البقاء

الفنان المغربي سعد الله عزيز يرحل إلى دار البقاء
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:01

أعلن مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهن الفنون الدرامية، وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني المغربي سعد الله عزيز، صباح الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 سنة.

وعبر عدد من أصدقاء الفنان المغربي سعد الله عزيز عن حزنهم الكبير لوفاته، معتبرين رحيله خسارة للفن المغربي، أملين له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

سعد الله عزيز، مؤلف وممثل ومخرج مغربي مسرحي وسينمائي من مواليد الدار البيضاء سنة 1950، قدم الكثير من الأعمال الناجحة سواء في المسرح أو في السينما والتلفزيون، وكتب العديد من سيناريوهات الأفلام.

نال الراحل جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونتريال ومهرجان باستيا بفرنسا، كما أخرج للسينما فيلم "زمن الإرهاب"، وقدم مسرحياته في العالم العربي وأوروبا وأمريكا وكندا، وأسـس فرقـة "مـسرح الثمانين" صحبة زوجته الممثلة خديجة أسد التي تشاركه أغلب أعماله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (86)

1 - sami الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:18
انا لله وانا اليه راجعون كان محبوب الجماهير
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129
2 - sami الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:18
انا لله وانا اليه راجعون كان محبوب الجماهير
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86
3 - تاج راسي يالله عساها الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:18
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وانا لله وانا اليه راجعون تعازينا لأسرته الصغيرة والكبيرة والأسرة الفنية ككل
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88
4 - اعراب الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:19
إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله وسكنه فسيح جناته
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51
5 - عبد اللطيف الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:19
لا إله إلا الله محمد رسول الله، ان لله وان اليه راجعون، الله يرحمه ويصبر اهله
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44
6 - hajar الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:19
رحمة الله عليه و على جميع أموات المسلمين
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46
7 - اللهم ارحمه الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:20
اللهم ارحمه وأسكنه فسيح جنانك,با رب
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37
8 - من المغرب الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:20
رحمك الله سي سعد الله، إن لله و إن إليه راجعون، الحزن يملأ قلبي على ممثل أضحطنا منذ الطفولة، تعازينا استاذة خديجة الله يصبرك.
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55
9 - Abdou RABAT far الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:20
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك. فنان محبوب خفيف الظل كان يشكل مع زوجته خديجة أسد ثنائي مميز ويجيدون جميع الأدوار
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42
10 - Zakaria الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:21
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه
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29
11 - اللهم ارحمه واغفر له الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:21
ولجميع المسلمين وانا لله وانا اليه راجعون
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20
12 - farida الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:21
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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28
13 - محمود الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:22
رحم الله الفنان القدير، و انا لله و انا اليه راجعون.
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23
14 - محمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:22
رحمة الله عليه كان فنانا موهوبا .تعازينا لزوجته و ابنائه اللهم اغفر له و احسن متواه
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22
15 - Rachid slaoui الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:22
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين.
كلنا ننتظر دورنا فاللهم اجعل ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك واجعل خير أعمالنا خواتمها
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28
16 - الحاج الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:22
الله يرحمه وجميع المسلمين...إنا لله وإنا إليه راجعون
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21
17 - فارس بلا جواد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:22
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان كان فنان متألق رحمه الله
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22
18 - مغربية مسلمة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:23
رحم الله الفقيد و الهم ذويه الصبر و السلوان. إن لله وإن إليه راجعون. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين.
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24
19 - F.z الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:23
الله يرحمه. ان لله و انا اليه راجعون الله يرحمه ويسكنه فسيح و يغفر له و يوسع قبره. الله اكبر.
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4
20 - ..mohamed الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:23
إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم الله يرحمه ويغفر له ويصبر اهله
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4
21 - أحمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:23
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته، فنان محترم هو وزوجته
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6
22 - ولد شعب الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:23
الله يرحمه و يسكنه فسيح جناته
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7
23 - Hicham الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:24
Mes sincères condoléances pour sa famille. C'est un de mes artistes préférés. inna lillah ou inna ilaihi raji3oune.
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5
24 - هبة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:24
يالله، لا إله الا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك وارزق اسرته الصغيرة والفنية الصبر والسلوان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
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9
25 - rachid الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:24
انا لله وانا اليه راجعون تغمده الله برحمته
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6
26 - الرحمة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:25
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم كل موتى الملسمين وارزق اهلهم وذويهم واقاربهم ومحبينهم الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راحعون والله يكون لنا فنوبتنا وارزقنا حسن الخاتمة يارحيم اللهم امين واياكم
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5
27 - أمين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:25
ان لله وإن اليه راجعون، اللهم اغفر له و ارحمه وتجاوز عنه واجعل قبره روضة من رياض الجنة، فعلا شخص ستفتقده الساحة الفنية المغربية والعربية.
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5
28 - الغيور الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:26
انا لله وانا اليه راجعون تغمده الله برحمته
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5
29 - الطيب الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:27
لا حول و لا قوة الا بالله . انا لله و انا اليه راجعون . رحمه الله و أسكنه فسيح جناته و الهم ذويه الصبر و السلوان
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5
30 - madi abdelmajid الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:27
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنة يارب العالمين
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4
31 - koko deutschland الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:27
رحم الله فقيدنا المحبوب وتغمده برحمته الواسعة واسكنه بجوار سيدنا محمد كما نسأل الله عز وجل ان يرزق اهله و ذويه الصبر والسلوان.
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5
32 - Fatima Zahra الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:27
ممثل قدير و موهوب و محبوب. رحم الله الفقيد و الهم اهله الصبر والسلوان على فراقه و جعل مثواه الجنة انشاء الله
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4
33 - Simo الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:28
انا لله و اليه راجعون اللهم اغفر له و ارحمه يا رب العالمين
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4
34 - Abdellatif Maghribi الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:28
فنان كبير أثرى الساحة الفنية المغربية بأعمال مسرحية وسينمائية وتلفزية رائعة.
تغمده الله بواسع رحمته ،تعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة ،إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
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6
35 - hoda الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:28
انا لله و انا اليه راجعون الله ارحموا و يغفر له
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4
36 - حسن القنيطري الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:29
اللهُمَّ اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه..كان رُفقَةَ رفيقةِ دربهِ الفنانة خديجة أسد ،من الفنانين المغاربة الملتزمين بروح الفن والإبداع..
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4
37 - بنصري محمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:29
كل نفس دائقة الموت تغمض الله الفقيد برحمته الواسعة والهم الله دويه
الصبر والسلوان تعازينا الحارة لكل اسرة الفن العريق في المغرب
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3
38 - سعيدة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:29
هرم من اهرام التمثيل والمسرح والسينما لبى نداء ربه .اللهم ارحمه رحمة واسعة وارزق أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون .
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4
39 - مواطنة تحب بلدها الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:29
إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحم الفقيد واسكنه فسيح جنانك والهم ذويه الصبر والسلوان، كا ن فنانا بمعنى الكلمة ...
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3
40 - متتبع الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:29
انا لله وانا اليه راجعون رحم الله الفقيد و ادخله فسيح جناته. اللهم تغمده برحمتك الواسعة و ارزق ذويه الصبر والسلوان
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3
41 - حسن الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:30
ان لله وان اليه راجعون البقاء لله اللهم ارحمه رحمة واسعة وألهم أهله الصبر والسلوان وان يسكن الفقيد فسيح جناته نعم الفنان الخلوق المحترم في جميع أعماله الفنية
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3
42 - ابراهيم الباز الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:30
إنا لله وإنا إليه راجعون الدوام لله اللهم اسكن فقيدنا الجنان واجعل قبره روضا من رياض الجنة وارزق أسرته الصغيرة والكبيرة الصبر والسلوان
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3
43 - الكازاوي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:31
رحمه الله ، إن الله وإليه راجعون.
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3
44 - الكازاوي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:31
رحمه الله ، إن الله وإليه راجعون.
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45 - م المصطفى الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:36
رحم الله الفقيد وأسكنه جنة النعيم إلى جوار الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
عزاؤنا الحار لزوجته ورفيقة حياته ولجميع أفراد أسرته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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4
46 - مغربي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:36
إن لله وإن إليه راجعون رحمه الله
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2
47 - AZIZ الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:37
رحمة الله عليه كان فنانا محترما في اعماله
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4
48 - تعزية الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:37
انا لله و إنا اليه راجعون تعازينا الحارة لزوجته وابنائه اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته
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3
49 - kamal الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:38
رحمه الله, ايقونات الزمن الجميل ترحل عنا واحد تلو الاخر بق غير العفن
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50 - ayor الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:38
انا لله وانا اليه راجعون . كيموتو غي الناس المخيرة والمحبوبة .
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51 - texas الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:38
الله يرحمه و يرحم جميع مسلمين يارب أمين
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3
52 - مغربي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:38
تغمده الله برحمته الواسعة
اما و سمه بالفنان المغربي فيما يتم وسم البعض بالفنان الامازيغي فتلك نعرة و ميز سحقا لهكذا عقلية و فكر
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-1
53 - مغربي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:38
تغمده الله برحمته الواسعة
اما و سمه بالفنان المغربي فيما يتم وسم البعض بالفنان الامازيغي فتلك نعرة و ميز سحقا لهكذا عقلية و فكر
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-5
54 - رحمة الله عليك الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:39
انا لله و انا اليه راجعون اللهم ارحمه رحمة واسعه و اسكنه فسيح جناتك .....احببتك في الله...
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4
55 - محمد امين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:40
انا لله وانا اله راجعون البقاء لله تعازنا الحر للعاءيلته
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56 - mehdi Frankfurt الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:40
الله أكبر رحمك الله واسكنك فسيح جناته أيها الفنان الكبير
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57 - رجاء الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:43
الله يرحمه رحمة واسعة ويغفر له ويجعل مثواه الجنة ويصبر اهله ومحبيه يارب
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58 - المراكشي1 الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:44
إنا لله وان اليه راجعون،رحمه الله واسكنه فسيح جناته،هو والراحل حمادي التونسي،ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
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59 - مغربي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:44
الرحمة والمغفرة للفنان المحبوب والمتواضع عزيز سعد الله إنا لله وإنا إليه راجعون
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60 - اسماعيل الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:44
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمو
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61 - البقالي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:46
سوف نفتقد إطلالته الجميلة, رحمة الله عليه
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62 - محمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:46
عزاؤانا الحار لزوجته خديجة أسد اللهم ارحمه واغفر له إنا لله وإنا إليه راجعون
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63 - حسن شلبي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:46
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله أكبر رحمك الله واسكنك فسيح جناته أيها الفنان الكبير
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64 - Mohamed الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:48
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك اللهم. دوام الحال من المحال سنة الله فوق أرضه.
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65 - استاذة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:48
انا لله وانا اليه راجعون. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ،واسكنه فسيح جنانه، والهم ذويه الصبر والسلوان.
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66 - متتبعة لهسبريس الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:49
انا لله وانا اليه راجعون كان من خيرة الممتلين المغاربة رحمه الله
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67 - عبدالله الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:49
الرحمة والمغفرة من الرب الرحيم والصبر والسلوان لذويه. انا لله وانا اليه راجعون
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68 - تعزية الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:49
إن لله وإن إليه راجعون الله يرحمو ويوسع عليه ضيقة القبور ويصبر أهل ديالو
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69 - محمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:49
الفنانين والمشاهير لي عشنا معهم بدأوا الرحيل هم السابقون ونحن الاحقون اللهم ارحمه واغفر له إن لله وإن إليه راجعون
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70 - عادل بن علي الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:51
رحمك الله واسكنك فسيح جناته أيها الفنان
الله أكبر
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71 - abouaymane الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:51
انا لله وانا اليه راجعون. اللهم تغمده برحمتك و ارزق ذويه الصبر والسلوان.
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72 - سيمو الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:51
انا لله وانا اليه راجعون
تعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة
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73 - Ahmad HEI الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:51
اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنه ولا تجعله حفره من حفر النار وارزق اهله الصبر والسلوان. و إنا لله وإنا إليه راجعون
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74 - رشيد أمستردام الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:52
السلام عليكم
لآ إله إلا الله محمد رسول الله
إن لله وإن إليه راجعون
والسلام رشيد امستردام
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75 - hafidi الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:52
اترحم على الفنان القدير واتقدم بالتعازي الصادقة لكل أفراد عائلته المباشرة و عائلته الفنية. انا لله وانا اليه راجعون.
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76 - azmou الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:53
إنا لله وإنا إليه راجعون " كل نفس داءقة الموت" رحم الله الفقيد كانت اعماله هادفة لتربية الفرد والأسرة المغربية *
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77 - Abdelhadi chiki الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:57
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
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78 - FENANE الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 12:59
كل نفس ذائقه الموت،«إنا لله و إنا إليه راجعون» اللهم ألهم اهلهم وذويهم واقرباءهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل،كان فنانا عظيما و ممثلا مقتدرا وكان دائما يحب زوجته لا في البيت ولكن حتى في انجازاتها معه .رحمه الله وتغمده برحمته الواسعة.
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79 - ربيع الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 13:00
رحم الله رجلا قبل ان يكون فنانا في زمن الفن الجميل و الراقي و البعيد كل البعد عن ما نشاهده اليوم من مشاهد نستحيي ان نقول انها ألفت في زمننا هذا
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80 - محمد الصويري الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 13:01
اللهم اغفر له و ارحمه برحمتك الواسعة و أسكنه فسيح جنانك و ألهم ذويه الصبر و السلوان .
إنا لله و إنا إليه راجعون .
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81 - amine الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 13:01
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهمّ ارزقه الفردوس الأعلى من الجنة يارب
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82 - سين الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 13:02
انا لله وانا اليه راجعون.تعازينا الحارة لاسرة المرحوم.
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83 - رحمة الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 13:04
إنا لله و إنا إليه راجعون. نسأل الله الرحمة للفقيد والصبر لذويه، دخل لبيوتنا عبر شاشة التلفزة . بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم المؤمنين والمؤمنات فرحمتك وسعت كل شيء. اللهم آمين يا رب العالمين.
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84 - abdo الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 13:09
الله يرحم و يثبت على السؤال .
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85 - houdq الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 13:09
الله اكبر فنان عظيم كنت احبه منذ صغري
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86 - محمد الثلاثاء 13 أكتوبر 2020 - 13:09
الله يرحمه كان محبوبا عند الجميع
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