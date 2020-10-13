الفنان المغربي سعد الله عزيز يرحل إلى دار البقاء

هسبريس من الرباط

أعلن مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهن الفنون الدرامية، وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني المغربي سعد الله عزيز، صباح الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 سنة.

وعبر عدد من أصدقاء الفنان المغربي سعد الله عزيز عن حزنهم الكبير لوفاته، معتبرين رحيله خسارة للفن المغربي، أملين له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

سعد الله عزيز، مؤلف وممثل ومخرج مغربي مسرحي وسينمائي من مواليد الدار البيضاء سنة 1950، قدم الكثير من الأعمال الناجحة سواء في المسرح أو في السينما والتلفزيون، وكتب العديد من سيناريوهات الأفلام.

نال الراحل جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونتريال ومهرجان باستيا بفرنسا، كما أخرج للسينما فيلم "زمن الإرهاب"، وقدم مسرحياته في العالم العربي وأوروبا وأمريكا وكندا، وأسـس فرقـة "مـسرح الثمانين" صحبة زوجته الممثلة خديجة أسد التي تشاركه أغلب أعماله.