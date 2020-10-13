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كُتّاب وآراء
الفنان المغربي سعد الله عزيز يرحل إلى دار البقاء
أعلن مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمهن الفنون الدرامية، وفاة الممثل المسرحي والتلفزيوني المغربي سعد الله عزيز، صباح الثلاثاء، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 70 سنة.
وعبر عدد من أصدقاء الفنان المغربي سعد الله عزيز عن حزنهم الكبير لوفاته، معتبرين رحيله خسارة للفن المغربي، أملين له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.
سعد الله عزيز، مؤلف وممثل ومخرج مغربي مسرحي وسينمائي من مواليد الدار البيضاء سنة 1950، قدم الكثير من الأعمال الناجحة سواء في المسرح أو في السينما والتلفزيون، وكتب العديد من سيناريوهات الأفلام.
نال الراحل جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونتريال ومهرجان باستيا بفرنسا، كما أخرج للسينما فيلم "زمن الإرهاب"، وقدم مسرحياته في العالم العربي وأوروبا وأمريكا وكندا، وأسـس فرقـة "مـسرح الثمانين" صحبة زوجته الممثلة خديجة أسد التي تشاركه أغلب أعماله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (86)
كلنا ننتظر دورنا فاللهم اجعل ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك واجعل خير أعمالنا خواتمها
تغمده الله بواسع رحمته ،تعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة ،إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم،
الصبر والسلوان تعازينا الحارة لكل اسرة الفن العريق في المغرب
عزاؤنا الحار لزوجته ورفيقة حياته ولجميع أفراد أسرته.
وإنا لله وإنا إليه راجعون
اما و سمه بالفنان المغربي فيما يتم وسم البعض بالفنان الامازيغي فتلك نعرة و ميز سحقا لهكذا عقلية و فكر
اما و سمه بالفنان المغربي فيما يتم وسم البعض بالفنان الامازيغي فتلك نعرة و ميز سحقا لهكذا عقلية و فكر
الله أكبر رحمك الله واسكنك فسيح جناته أيها الفنان الكبير
الله أكبر
تعازينا الحارة لأسرته الصغيرة والكبيرة
لآ إله إلا الله محمد رسول الله
إن لله وإن إليه راجعون
والسلام رشيد امستردام
إنا لله و إنا إليه راجعون .