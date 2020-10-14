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الرئيسية | فن وثقافة | وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاما

وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاما

وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاما
هسبريس - متابعة
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 08:54

غيب الموت الفنان المصري محمود ياسين، فجر الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال عمرو نجل الراحل، عبر حسابه على "تويتر": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

وياسين (مواليد 1941) درس القانون قبل التحاقه بالوسط الفني أواخر ستينيات القرن المنصرم، وبرز نجمه كأحد أبرز أبطال السينما المصرية طوال أكثر من 3 عقود.

ولقب النقاد والجمهور ياسين بـ"دنجوان" السينما المصرية، إذ اعتبره الكثيرون الوريث الشرعي للفنان رشدي أباظة، الذي طالما قام بأدوار الرجل العاشق الجذاب المحبب لدى النساء.

وكان ياسين قاسما مشتركا في الأعمال الفنية الكلاسيكية بالسينما المصرية طوال حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ شارك الفنانات الشهيرات فاتن حمامة وشادية ونادية لطفي وسعاد حسني وماجدة الصباحي وغيرهن.

ومن أبرز أعمال ياسين في السينما المصرية، أفلام "نحن لا نزرع الشوك"، و"الخيط الرفيع"، و"أنف وثلاث عيون"، و"قاع المدينة"، و"مولد يا دنيا"، و"اذكريني"، و"الباطنية"، و"الجلسة سرية"، و"الحرافيش".

وفي الدراما التلفزيونية قدم ياسين عشرات المسلسلات أبرزها "الدوامة"، و"غدا تتفتح الزهور"، و"مذكرات زوج"، و"اللقاء الثاني"، و"اليقين"، و"العصيان"، و"سوق العصر"، و"ضد التيار"، و"رياح الشرق"، و"أبو حنيفة النعمان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مريم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:05
إنا لله وإنا إليه راجعون أعشق فيلم أذكريني وصوته كان جميل في افلام دينية رحمه الله ورحم فنان عزيز سعد الله
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13
2 - عادل الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:05
رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين من منا لم يسمع صوته في فيلم الرسالة وراء الصورة دلك الصوت القوي الشجي اللدي تقشعر له الأبدان أنا لله وأنا إليه راجعون
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9
3 - ع-ع الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:09
انا لله وانا اليه راجعون. رحمه الله واسكنه فسيح جناته. دوام الحال من المحال. اللهم انا نسألك حسن الخاتمة.
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9
4 - سكفاندري الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:10
انا للله و انا إليه راجعون. البقاء لله. رحمه الله كان صوته في فيلم الرسالة من أروع الأصوات التي لازالت في أذني.
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8
5 - سلا الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:13
ان لله وان اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناته
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5
6 - مصطفى الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:24
رحمه الله واسكنه فسيح جنانه والهم اهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون..
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4
7 - Mohammed de Fes الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:29
رحم الله الفنان الكبير محمود ياسين. فنان أدخل علينا البهجة و السرور بفنه الراقي و الجميل. إنا لله و إنا إليه راجعون.
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8 - aziz الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:30
انا لله وانا اليه راجعون,اللهم ارحم جميع اموات المسلمين.
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9 - الدهبي مهاجر الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:31
2020 حالفة ماتمشي حتى دي معاها كولشي
رحمة الله على الجميع انا لله وانااليه راجعون
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3
10 - قارئ الفنجان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:45
أحد عمالقة الشاشة المصرية يرحل إلى دار البقاء! إن لله و إن إليه راجعون.
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11 - محمد الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:45
فنان كبير،اللهم اغفر له وارحمه
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12 - Qarfaoui Genova الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:49
محمود ياسين عملاق السينما العربية رائد من رواد فن التمثيل . يدير الأدوار بإحترافية عالية يودعنا إلى دار الخلد رحمه الله و أسكنه فسيح الجنان تعازينا للشعب المصري و لعائلة الفقيد . إنا لله و إنا إليع راجعون.
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13 - دوام الحال من المحال الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:50
سبحان الله نسبة كبيرة من الفنانين المغاربة والعرب ماتوا في صمت ودفنوا في صمت في ظل حالة الطوارئ الصحية السائدة مند ظهور كورونا..
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6
14 - khadija الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:54
إنا لله وإنا إليه راجعون والبقاء لله
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك وارحم جميع اموات المسلمين
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15 - فيفي الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 09:58
إنا لله و إنا إليه راجعون . رحمه الله وغفر له. فنان عظيم وعملا ق لن يكرره التاريخ
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16 - rachid kenitra الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 10:01
Lah yrahmou c’était un grand acteur j’adore ses films. sa voix est unique.
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17 - بثينة الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 10:03
الله يرحمه ويحسن اليه ويجعل مثواه الجنة
اللهم أرزق اهله الصبر والسلوان.
فنان بكل ما في الكلمة من معنى استمتعنا بعطاءه الوفير في الافلام والمسلسلات. مثل فأبدع.
رحمك الله.اللهم تبثه عند السؤال.
انا لله وإنا إليه راجعون
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