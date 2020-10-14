وفاة الفنان المصري محمود ياسين عن 79 عاما

هسبريس - متابعة

غيب الموت الفنان المصري محمود ياسين، فجر الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وقال عمرو نجل الراحل، عبر حسابه على "تويتر": "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

وياسين (مواليد 1941) درس القانون قبل التحاقه بالوسط الفني أواخر ستينيات القرن المنصرم، وبرز نجمه كأحد أبرز أبطال السينما المصرية طوال أكثر من 3 عقود.

ولقب النقاد والجمهور ياسين بـ"دنجوان" السينما المصرية، إذ اعتبره الكثيرون الوريث الشرعي للفنان رشدي أباظة، الذي طالما قام بأدوار الرجل العاشق الجذاب المحبب لدى النساء.

وكان ياسين قاسما مشتركا في الأعمال الفنية الكلاسيكية بالسينما المصرية طوال حقبة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، إذ شارك الفنانات الشهيرات فاتن حمامة وشادية ونادية لطفي وسعاد حسني وماجدة الصباحي وغيرهن.

ومن أبرز أعمال ياسين في السينما المصرية، أفلام "نحن لا نزرع الشوك"، و"الخيط الرفيع"، و"أنف وثلاث عيون"، و"قاع المدينة"، و"مولد يا دنيا"، و"اذكريني"، و"الباطنية"، و"الجلسة سرية"، و"الحرافيش".

وفي الدراما التلفزيونية قدم ياسين عشرات المسلسلات أبرزها "الدوامة"، و"غدا تتفتح الزهور"، و"مذكرات زوج"، و"اللقاء الثاني"، و"اليقين"، و"العصيان"، و"سوق العصر"، و"ضد التيار"، و"رياح الشرق"، و"أبو حنيفة النعمان".