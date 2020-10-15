أحمد الدغرني يفكك "أصول الحكم" في كتاب جديد

هسبريس من الرباط

أصدر الكاتب والمحامي والحقوقي الأمازيغي أحمد الدغرني كتابا جديدا بعنوان: "أصول الحكم في المغرب: مقالات سياسية حول المخزن وفرنسا وشبكات الأحزاب".

ويقدم الكتاب، حسب ورقته التقديمية، سلسلة من المقالات التحليلية والسياسية التي كتبها الدغرني في مرحلة دقيقة من التاريخ السياسي الراهن بالمغرب، ما بعد دستور 2011.

ووفق الورقة ذاتها، واكب الدغرني، الذي يعيش وعكة صحية، الأحداث بالتحليل والتفكيك بمنهجية خاصة وفريدة، ترتكز على استخدام البعد الشمولي في المقاربة، من خلال فهم السياق التاريخي والاجتماعي وقياس التحولات/ الصراعات.