24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:03
|07:28
|13:18
|16:27
|18:59
|20:13
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرق يحصي 329 إصابة بكورونا وحالة وفاة
- إكراهات تسائل جودة وعدالة تجربة التعليم عن بعد خلال "الجائحة"
- عز الدين لحمام .. مغربي يوجّه التكنولوجيا إلى تطويق فيروس كورونا
- لحمام ومواجهة كورونا
- ومازال الجدل حول "معاشات" البرلمانيين متواصلا!
إكراهات تسائل جودة وعدالة تجربة التعليم عن بعد خلال "الجائحة" (5.00)
دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة (5.00)
المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة" (5.00)
- وزيرة سابقة: إلباس الطفلة الصغيرة الحجاب نوع من "البيدوفيليا" - (168)
- دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة - (146)
- اليزمي يتفوّق على "تيسلا" بتقنية جديدة لشحن السيارات الكهربائية - (88)
- المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة" - (86)
- القضاء يعوض مواطنا مغربيا 5 ملايين بسبب تأخر القطار ساعة - (63)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملك يستحضر الروح المرحة للراحل سعد الله عزيز
بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد العزيز سعد الله.
ومما جاء في برقية الملك: "تلقينا، بكل أسى وتأثر، نبأ وفاة الفنان القدير عبد العزيز سعد الله، تغمده سبحانه وتعالى بواسع رحمته ومرضاته، وأسكنه فسيح جناته".
وأضاف العاهل المغربي: "وإننا أمام هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لا يسعنا إلا أن نعرب لأرملته الفاضلة ورفيقة عمره ومشواره الفني، الفنانة القديرة خديجة أسد، ولأبنائه وكافة أقاربه ومحبيه، ولأسرته الفنية الوطنية، عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لرحيل هذا الممثل الكبير الذي سجل، طيلة مساره الحافل بالعطاء، حضورا متميزا، بخلقه الرفيع، وبروحه المرحة وحبه وتقديره لجمهوره، كما بإبداعاته الكوميدية الهادفة، المسرحية منها والتفزيونية، أداء وتأليفا وإخراجا".
وتضرع الملك إلى الله عز وجل أن "يعوضكم جميعا عن رحيل فقيدكم العزيز جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوفيه أحسن الجزاء وأجزل الثواب، عما أسداه من جليل الخدمات لفنه ولوطنه، وأن يجعله من الذين يجدون ما عملوا من خيرا محضرا، ويلقيه نضرة وسرورا".