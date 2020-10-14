24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2813:1816:2718:5920:13
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إكراهات تسائل جودة وعدالة تجربة التعليم عن بعد خلال "الجائحة" (5.00)

  2. التفاح بإقليم بولمان (5.00)

  3. دفاع الأزمي عن "تعدد تعويضات المنتخبين" يؤجج غضب المغاربة (5.00)

  4. عناصر أمنية تحبط عملية للتهجير السري في سلا (5.00)

  5. المالكي يبدأ تصفية معاشات البرلمانيين عبر "المالية والأمانة العامة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | فن وثقافة | الملك يستحضر الروح المرحة للراحل سعد الله عزيز

الملك يستحضر الروح المرحة للراحل سعد الله عزيز

الملك يستحضر الروح المرحة للراحل سعد الله عزيز
هسبريس من الرباط
الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 19:15

بعث الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان عبد العزيز سعد الله.

ومما جاء في برقية الملك: "تلقينا، بكل أسى وتأثر، نبأ وفاة الفنان القدير عبد العزيز سعد الله، تغمده سبحانه وتعالى بواسع رحمته ومرضاته، وأسكنه فسيح جناته".

وأضاف العاهل المغربي: "وإننا أمام هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لا يسعنا إلا أن نعرب لأرملته الفاضلة ورفيقة عمره ومشواره الفني، الفنانة القديرة خديجة أسد، ولأبنائه وكافة أقاربه ومحبيه، ولأسرته الفنية الوطنية، عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لرحيل هذا الممثل الكبير الذي سجل، طيلة مساره الحافل بالعطاء، حضورا متميزا، بخلقه الرفيع، وبروحه المرحة وحبه وتقديره لجمهوره، كما بإبداعاته الكوميدية الهادفة، المسرحية منها والتفزيونية، أداء وتأليفا وإخراجا".

وتضرع الملك إلى الله عز وجل أن "يعوضكم جميعا عن رحيل فقيدكم العزيز جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوفيه أحسن الجزاء وأجزل الثواب، عما أسداه من جليل الخدمات لفنه ولوطنه، وأن يجعله من الذين يجدون ما عملوا من خيرا محضرا، ويلقيه نضرة وسرورا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - مغربي الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 20:04
تغمده الله بواسع رحمته و اسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وألهم اسرتيه و ذويه الصبر والسلوان و حسن العزاء و أن لله و ان اليه راجعون اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و المسرات و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة الأحرار بشتى المجالات بالسراء و الضراء دون ملل أو كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة الأحرار الذين يجعلون المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - محمد أنور الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 20:09
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - أواب الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 20:12
رحمه الله. ذكريات لالة فاطمة ستبقى خالدة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - عبداللطيف الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 20:23
عاش الملك محمد السادس نصره الله...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - ابو انس الأربعاء 14 أكتوبر 2020 - 20:34
رحم الله فقيدنا و انا لله وانا اليه راجعون و حفظ الله ملكنا و اطال في عمره و ما هذه البرقيات التي يرسلها جلالته لاسر امواتنا الا دليل على مواساته للشعب المغربي الذي يكن له كل الحب و التقدير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.