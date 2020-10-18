"مكتب ليزاداك" يقترب من خوض إضراب إنذاريّ

هسبريس من الرباط

يتّجه المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الجاري، إلى خوض إضراب إنذاريّ، في حالة عدم طيّ وزارة الثقافة والشباب والرياضة ـ قطاع الثقافة "ملف التعويضات عن المردودية منذ يوليوز 2017".

ويتشبّث المكتب النقابي سالف الذكر بـ"التعويضات الممنوحة عن المردودية التربوية، التي ناضل المكتب المحلي من أجلها منذ يوليوز2017 حتى شتنبر 2020 ووجهت بصددها مراسلات عديدة ولمدة أربع سنوات إلى المصالح المركزية لوزارة الثقافة دون جواب يذكر"، ويصفها بـ"التعويضات المشروعة التي يستفيد منها جل موظفي وأطر وزارة الثقافة، مركزيا، جهويا ومحليا".

كما يدعو المكتب المحلي الوزارة الوصية على قطاع الثقافة إلى "الرفع من ميزانية المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي برسم الموسم الجامعي 2020 ـ 2021، حتى تستجيب لهيكلة الإصلاح الجامعي الجديد وتغيير مقر المؤسسة".

ومع إشادة المكتب بـ"التفاعل الجدّيّ والإيجابيّ لإدارة المعهد مع الملف المطلبي في شموليته، واقتراح حلول عملية لبعض المطالب التي تدخل في حدود الاختصاصات والإمكانات المخولة لها"، تسجّل لجوءها إلى الإضراب "في حالة عدم التجاوب مع مطالبها، مع ذكر أنّها قد سبق أخبرت بهذا كتابيّا وزارة الثقافة وإدارة المعهد والنقابة الوطنية للتعليم العالي".

ويقول المكتب إنّه بدعوة من المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، انعقد اجتماع مع إدارة المعهد يوم الخميس فاتح أكتوبر الجاري، عُرِضَ فيه مسار الملف المطلبي للمكتب المحلي منذ أكتوبر 2011، الذي "لا تزال مطالِبُه تراوح مكانها في غياب حوار جدي ومسؤول مع وزارة الثقافة باعتبارها الجهاز الوصي على مؤسسة المعهد".

ويرى المكتب النقابي أنّه "رغم الحوارات التي عقدت مع جميع وزراء الثقافة والكتاب العامين السابقين، واتخذت ضمنها حلول واقعية، وشكلت لجان اقتراحية" دون "عناية كافية، ومتابعة جدية، من طرف المصالح المركزية لوزارة الثقافة".

ويسجّل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي أنّ "المكتسب الوحيد الذي تحقق وخاضت من أجله جل المكاتب السابقة نضالات وإضرابات طويلة منذ سنة 2000 هو مطلب تشييد بناية مؤسسة "ليزداك"، التي أطلق مشروعها سنة 2016 وستعرف التدشين الرسمي خلال السنة المقبلة".

ويدعو المكتب ذاته "إدارة المعهد إلى تحِيين الوضعية المهنية المتعلقة بالهيئة التربوية بالمعهد، مِن باحثين وأساتذة ملحقين بالتدريس، استوفوا شروط الترقي في الدرجة والرتبة".

كما نادى المكتب النقابي المحلي بـ"استفادة الهيئة التربوية من مِنَح التعاون الدولي في مجالات تخصصاتها العلمية والفنية والتقنية، ومِن برامج التكوين والتكوين المستمر"، داعيا "إدارة المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي إلى التدخل لدى المصالح المركزية المعنية بالتعاون الدولي بتخصيص نسب من المنح لفائدة أساتذة المعهد وطلبته".