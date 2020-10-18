وزارة الثقافة التونسية تنعي الفنانة المخضرمة نعمة‎

هسبريس ـ مُتابعة

توفيت الفنانة التونسية المخضرمة نعمة اليوم الأحد، عن سن 86 عاما، بعد صراع طويل مع المرض ومشوار فني ناهز الأربعة عقود.

وتعد نعمة، التي بدأت الغناء منذ سن 11 عاما، أحد أبرز فناني تونس منذ منتصف القرن الماضي، واسمها الحقيقي حليمة الشيخ.

ونعت وزارة الثقافة التونسية الفنانة الراحلة في تدوينة على صفحتها الرسمية بموقع التواضل الاجتماعي "فيسبوك"؛ واستعرضت أبرز محطاتها في مشوارها الفني.

واُعتمدت نعمة كمطربة رسمية في الإذاعة الوطنية منذ عام 1958، بجانب نخبة من الفنانين التونسيين مثل صليحة وعلية، بعد أن ذاع صيتها في الحفلات العامة وأصبحت "مطربة الجماهير".

وشاركت مع فرقة الإذاعة في حفلات خارج تونس؛ من بينها مهرجان انتخاب ملكة جمال العرب في بيروت سنة 1966، ومهرجان ألفية القاهرة سنة 1969 حيث لقبت على إثره بـ"فنانة تونس الأولى"، كما غنت في عواصم أوروبية.

وتملك الفنانة الراحلة في رصيدها 360 أغنية، وتعاملت مع كبار الملحنين في تونس مثل خميس الترنان ومحمد التريكي وصالح المهدي، وقدور الصرارفي وعبد الحميد ساسي، كما لحن لها سيد مكاوي ويوسف شوقي من مصر، وحسن العريبي وسلام قادري وكاظم نديم من ليبيا.

قضت نعمة 40 عاما في مجال الفن حتى اعتزالها عام 1998 بسبب متاعب صحية.