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كُتّاب وآراء
"يني شارزن ثغنانت" تنال جائزة المسرح الأمازيغي
فازت مسرحية "إيني شارزن ثاغنانت" الناطقة بأمازيغية الرّيف لكاتبها "أحمد زاهد" بجائزة الثقافة الأمازيغية - صنف المسرح لسنة 2020 الممنوحة من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وتقع هذه المسرحية، الصادرة عن مطبعة "إمبريال" والمكتوبة بحروف ثيفيناغ والعربية واللاتينية، في 70 صفحة من الحجم المتوسط. كما تضمّ أربع لوحات مسرحية هي: "محاورات طارق بن زياد وإدريس الأول"، و"المحاكمة"، و"إبليس"، و"الألم".
المسرحية تبدأ بمشهد يكتشف خلاله الممثلون، قبل بداية العرض، بغياب لباس محمد بن عبد الكريم الخطابي إحدى شخصيات المسرحية. وفي انتظار هذا اللباس المفقود الذي قد يحضر أو لا يحضر، ينشغل المخرج بعرض لوحات المسرحيةِ منفصلةً.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قال أحمد زاهد إن "المسرحية مجهود فكري محمّل برسائل محددة وهادفة"، مشيرًا إلى أن "العملَ كُتب بطريقة مسرحية جديدة على المستوى الوطني على الأقل".
وأضاف كاتب المسرحية الفائزة: "تستحضر المسرحية الضمير الجمعي لمنطقة الريف؛ وذلك بالتركيز على مجموعة من الأفكار التي شكلت نقاطا مهمّة، ربما كانت وراء لفت اهتمام لجنة القراء".
وختم زاهد تصريحه قائلا: "والذي أعطى لهذا التتويج قيمةً أكثر هو مناسبة الخطاب الملكي السامي 17 أكتوبر بأجدير، الذي أحدث فيه قطيعة مع الماضي في علاقة المغاربة بالأمازيغية وكان منطلقا للنهوض بها".