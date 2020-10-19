دورة تكوينية تروم الحفاظ على الأرشيف العمومي

عزيز لعويسي

من المرتقب أن تحتضن مؤسسـة "أرشيــف المغرب" أشغــال دورة تكوينيـة في الفــترة الممتـدة من 19 إلـى غايــة 27 أكتوبـر الجاري، لفـائدة ممثلي الإدارات المركزية في موضوع "الحفــاظ على الأرشيــف العمومي وتدبيـره"، في إطار أنشطتها العلميـة وبرامجها التكوينيـة، وحرصا منها على التدبيـر الأمثل للأرشيف على مستوى الإدارات المركزية.

وتهدف هذه الدورة التكوينيـة إلى تجويــد واقــع الممارسـة الأرشيفيــة على صعيــد الإدارات المركزيــــة على مستـوى طـرق الحفــاظ على الأرشيـــف العمومي وحســن تدبيــره. كما تهدف إلى "تكريس ثقافة الأرشيــف والتحسيـــس بأهميته وقيمتــه كتــراث مشتــرك، تتحــقق معـه مقاصـد حفظ التاريــخ الوطنـي وصــون الهويـة المشتركـة وحمايــة الذاكــرة الجماعيـــة، كما تتحقق معه رهانات دعم صرح حقــوق الإنســان وإرساء لبنات الحداثــة"، وفق بلاغ إخباري لمؤسسة "أرشيف المغرب".

هذا، وأنهت المؤسسة إلى العمــوم أن قاعــة المطالعة ستغلــق أبوابها استثناء طيلــة المدة المشار إليها أعــلاه، لاحتضانهــا أشغال هـذه الــدورة التكوينيـة، بينمـا ستستمـر "مصلحـة البحث الوثائقـي والاطــلاع" في تقديـم خدماتها على مستــوى القاعـة متعـددة التخصصـات.