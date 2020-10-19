فنّ "التجراد" .. "رقص جماعي" ينهل من الطقس الصوفي العيساوي

هسبريس من الرباط

لا يتجادل اثنان حول أهمية وتنوع التراث الموسيقي الشعبي بالمغرب، والذي يقابله في الجهة الأخرى تهميش ونسيان عدد من أشكال هذا التراث.

ومن هذه الأشكال نجد حلقة "التجراد"، التي هي شكل من أشكال الرقص الجماعي المستمد من الطقس الصوفي العيساوي.

حلقة لا يعلم عنها الكثيرون شيئا، ولم يتم الاهتمام بها بما يكفي، مما جعلها تختفي في غيابات النسيان والتجاهل.

موسى فقير، الباحث في الثقافة الشعبية، يقدم للقارئ تفاصيل هامة عن هذا النوع من الفن الشعبي.

وهذا نص المقال:

كثيرة هي الأشكال التراثية الموسيقية الشعبية، التي يزخر بها المغرب ونفتخر بها، والتي تندرج في إطار التراث اللامادي، وقد حظيت باهتمام علمي أكاديمي وإشعاعي كبير، بيد أن هناك أشكالا أخرى تدخل في إطار الأشكال المنسية والمهمشة، وحضورها في الساحة الإعلامية ضئيل جدا، والدراسات العلمية حولها نادرة كذلك، ويتعلق الأمر هنا بحَلْقة "التجراد"، وهي رقصة جماعية موسيقية مستمدة من الطقس الصوفي الشعبي العيساوي، لا تمارس فيها طقوس شاذة كأكل التين الشوكي أو شرب الماء الساخن أو غيرهما من الممارسات غير المرغوب فيها، بل هي رقصة صوفية شعبية نظيفة، تتخللها تعابير مستمدة من معجم الأذكار الصوفية لدى أتباع الطريقة العيساوية، يشارك فيها النساء والرجال على حد سواء، وتتعالق في هندستها الدائرية مع رقصات مغربية عريقة كإمديازن وتسكاوين والكدرة وأحيدوس، وتندمج في إطار الرقصات الغرائبية التي يمتزج فيها البعد الصوفي بالبعد الاحتفالي الفرجوي الشعبي، حيث تختلط فيها الأصوات بإيقاع منتظم في الأداء الحركي والجسدي والتعبيري، فضلا عن اللباس الموحد الذي يميز شيوخها والراقصين في حلقتها (التشامير) أو الجلباب الأبيض والوشاح الأبيض (الرزة)، الذي يستعمل كأداة مساعدة في الرقص ينثره إلى الأعلى مقدم حضرة "التجراد" ليشكل علامة رمزية في الصفاء والنقاء لهذا التجمع الشعبي الطقوسي.

والمتتبع أو المشاهد لهذه الحلقة الراقصة قد يغوص دون وعي منه في عوالمها، التي تبدو ساحرة وجذابة ومؤثرة في النفس، لكون حركيتها الموسيقية تحفز على الانخراط فيها، فآلة الطبل تصدر إيقاعا متوازيا ومنسجما مع إيقاع آلة "الغيطة"، وكذلك ضربات الكف للمشاركين في دائرة الرقص تتوازى مع حركات الأداء الجسدي، وهندسة المكان الدائري تضفي هي الأخرى مسحة جمالية تتماشى مع نظرة الجمهور، وكذلك صخب المتفرجين يعطي جمالية خاصة لهذا التجمع الشعبي الصوفي. وحتى الطيور المهاجرة فوق سماء حلقة "التجراد" بدورها تصيخ السمع لأسرار هذه الحلقة الصوفية، وما تحتويه من عوالم شديدة الغرابة والأطوار في الأداء والتعبير.

وتستوحي رقصة "التجراد" العيساوية أيضا آثارها من البعد الأسطوري لدى الشعوب القديمة في حضارة إيزيس وأوزيريس، وحضارة الديثرامب اليوناني، ثم من البعد الصوفي الروحي العيساوي والحمدوشي والجيلالي والكناوي، وعدد المشاركين فيها يفوق أحيانا العشرين فردا. ومن جماليات هذه الرقصة أن إحياءها غالبا ما ينظم بمواسم صوفية مثل موسم الهادي بنعيسى بمدينة مكناس بمناسبة ذكرى عيد المولد النبوي، وبمواسم قبائل الغرب ونواحي مدينة العرائش ومدينة وزان وغيرها من القبائل المغربية.

ومن منطلق غيرتنا على التراث المغربي اللامادي نبتغي أن نوثق هذه الرقصة في الإعلام الرسمي المغربي، لتتمكن أجيال اليوم من معرفة تراث وطنها الشفاهي اللامادي الغني بالتنوع والتعدد، والمعبر عن دلالات تطبعها روح التضامن الجماعي في القرى والأرياف المغربية.